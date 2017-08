„Ample Strike je zaměřen na součinnost letectva s předsunutými leteckými návodčími, což jsou víceméně pozemní jednotky, které se dokážou domluvit a zavolat si pomoc letectva na splnění určitého úkolu,“ řekl Novinkám jeden z pilotů 212. taktické letky, který má za sebou již několik splněných misí.

V Česku probíhá mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike.

FOTO: Novinky

„Letíme do prostoru, kde by nás naši kluci mohli potřebovat, vyčkáváme a v okamžiku, kdy nás potřebují, tak si víceméně zavolají o pomoc. My se domluvíme s předsunutým leteckým návodčím, což je řídící letového provozu na bojišti - ten nám popíše cíl a my na něj zaútočíme,“ popsal náplň cvičení pilot. Kromě dobré fyzické a psychické zdatnosti potřebují podle něj letci také dobrou znalost angličtiny.

„Nejtěžší na té domluvě je, že předsunutí letečtí návodčí bojují na zemi a musí se různě přesouvat. A právě během toho přesunu - a jejich vlastního boje - nám ještě musí pospat cíl a dát přesné souřadnice, na kterých se cíl nachází. My ho musíme zničit, nebo neutralizovat. Letečtí návodčí jsou především z NATO, takže jeden den člověk spolupracuje s Italem a druhý den mluví s finským kolegou,“ popsal.

Do vojenského cvičení Ample Strike se letos zapojí přes 1300 vojáků.

FOTO: Novinky

Do cvičení se letos zapojilo přes 1300 vojáků z 18 armád. Kromě českého letounu L-159 nebo L-39 jsou tak na nebi k vidění například i německé Pilatusy PC-9 nebo polské Suchoje Su-22. Letci podle pilota ve vojenských výcvikových prostorech v Boleticích a v Libavé v rámci výcviku střílí a bombardují ostrým střelivem.