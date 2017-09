Pokud je policisté nezastavili hned na místě, pokutě zahraniční řidiči většinou unikli. To by se ale nyní mělo změnit. Ministerstvo dopravy totiž od 3. srpna umožnilo policii i městským a obecním úřadům přístup do evropské databáze řidičů.

Konečně tak bude možné i v Česku pružně získávat potřebné údaje o zahraničních řidičích, kteří například překročí stanovenou rychlost či pojedou na červenou, a dodatečně od nich inkasovat pokuty.

Přestupků zařazených do bodového systému se letos za půl roku dopustilo 47 800 cizinců

Do srpna mohlo vstupovat do této speciální databáze pouze ministerstvo dopravy.

Obecní úřady se sice na něj mohly se žádostmi o zjištění provozovatelů daných zahraničních vozidel obracet, využívaly toho ovšem jen zřídka. resort dopravy totiž nemá kapacitu na to, aby mohl sám větší nápor žádostí zvládnout.

Vyberou na pokutách milióny navíc

Díky zpřístupnění evropské databáze by už stát neměl ročně přicházet o milióny korun na nevybraných pokutách od cizinců. Tak, jak to už roky platí pro české motoristy, kteří se při svých zahraničních cestách dopustili dopravního přestupku.

Například německá, rakouská, či italská policie posílá českým řidičům dopis, v němž je vyzve k zaplacení pokuty. Pokud ji motorista neuhradí, riskuje soudní řízení, nebo podstatné zvýšení pokuty.