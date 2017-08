Za téměř 100 tisíc korun (96 800 Kč s DPH) ho vytvořila designérka Hana Kolbe, uvedl v úterý server Podnikatel. Novinkám to potvrdil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Vítězný návrh podle něj vybrali ze sedmi došlých zaměstnanci ministerstva financí a dodavatel účtenkové loterie, kterým je společnost Wincor Nixdorf.

Logo bude spolu s logem resortu nedílnou součástí reklamní kampaně, kterou ministerstvo plánuje. Ta by měla vyjít maximálně na 1,5 miliónu korun bez DPH a měla by oslovit veřejnost k zapojení do loterie.

Ministerstvo financí počítá s tím, že se bude každý měsíc losovat celkem 21 025 výher v hodnotě 5,4 miliónu korun. První výhra bude ve výši jeden milión korun, ve druhém pořadí bude auto za 400 tisíc, třetí výhra má činit 300 tisíc, čtvrtá výhra 200 tisíc a pátá výhra 100 tisíc korun.