V opravované budově Státní opery vládnou stavebníci. Podívali jsme se dovnitř

Naposledy prošla pražská budova Státní opery, která je jednou ze čtyř scén Národního divadla, opravou v 70. letech minulého století, nyní jsou tam dělníci opět. Rekonstrukce začala před půl rokem a zatím se hlavně bouralo. Na to, jak to na místě vypadá, se vyjel podívat i štáb Novinek s kamerou. Oprava by měla skončit v roce 2019.