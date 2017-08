Právu to ve čtvrtek řekl s tím, že ho překvapilo, že se od takového nápadu primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nedistancovala. „Mně se ty projekty vůbec nelíbí. Je zvláštní, s čím Praha přišla,“ uvedl Babiš.

„Nemyslím si, že by byl dobrý nápad zastavět piazzettu, protože by to narušilo celý ráz Pařížské ulice. Pro Pražany je důležitější, aby kolem hlavního města byl dokončen obchvat nebo aby mohli používat mobily v metru,“ řekl Právu šéf ANO.

Čekal jsem, že se paní primátorka od takového projektu distancuje Andrej Babiš

Na dotaz, proč se k metropolitnímu plánu hlavního města, který umožňuje výrazné zásahy v historickém centru, vyjádřil až nyní, odpověděl, že nechtěl zasahovat do dění, protože nevěřil, že by něco takového prošlo.

Nynější pohled na náměstí Curieových z Bílkovy ulice.

FOTO: Právo

Tak by se mohlo změnit po zástavbě náměstí.

FOTO: Právo

„Neznám všechny detaily pražské politiky a vím, že primátor nemá rozsáhlé kompetence, ale je pravda, že jsem čekal, že se paní primátorka Krnáčová distancuje od takového projektu, jako je zastavění piazzetty před InterContinentalem,“ uvedl dále Babiš.

Vizualizace nového pavilónu pro Slovanskou epopej.

FOTO: Praha1/Arpema

Podle lídra ANO je v Praze zapotřebí investovat, protože od revoluce mnoho nových budov nepřibylo. „Novou galerii například pro Muchovu Slovanskou epopej by si Praha určitě zasloužila, alespoň by to přitáhlo turisty do jiných částí Prahy než do centra a na Karlův most, kde se mezi davy ani pořádně nedá chodit. Stejně tak by stálo, podle mého názoru, za zvážení postavit novou vládní čtvrť například v Bubnech,“ dodal Babiš.