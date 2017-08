„Peníze na účet stále rychle přibývají, což nás velice těší,“ říká starostka Třince Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec). V současnosti je tak již stoprocentně jisté, že peněz na nový kostel, který by se měl začít stavět již v příštím roce, bude dostatek.

Ostravsko-opavské biskupství mělo budovu pojištěnu u pojišťovny UNIQA. Ta již oznámila, že proběhla první jednání o vyřízení této škody, a je ochotna peníze, nebo aspoň zálohu, vyplatit co nejdříve, jak to bude potřeba.

„Pojistná částka pro tuto dřevěnou stavbu byla sjednána ve výši 20 miliónů korun. Podle všech dosavadních zjištění bude pravděpodobně vyplacena za vzniklou škodu v plné výši a kromě toho UNIQA uhradí rovněž náklady vynaložené na odklízecí práce a vyčištění požářiště,“ uvedla mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Po ničivém požáru zbyly jen ohořelé dřevěné trámy a kříž, který stával před kostelem.

FOTO: Petr Sznapka, ČTK

Pojištěn byl přitom i mobiliář kostela – jednání o náhradě této škody budou poněkud delší, protože je třeba posoudit seznamy movitého majetku, který byl požárem zničen. Hodnota bude sice jen stěží vyčíslitelná, nicméně pojišťovna je připravena uhradit náklady pro znovuobnovení zařízení, které v kostele prokazatelně bylo, jako jsou oltář, zvon, varhany, lavice a podobně.

Mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda v úterý řekl, že přes vyjádření pojišťovny je jasné, že plnění nepokryje celkové náklady zejména na nový mobiliář a zařízení kostela. Výše investice bude odhadnuta až poté, co projektant ukončí svoji práci.

Nový kostel by mohl mít vytápění



Již dříve zástupci biskupství řekli, že přestože půjde o vědeckou repliku kostela, vnitřní zařízení bude odpovídat současným podmínkám. Uvažuje se třeba o vybudování vytápění, které předtím v kostele nebylo. „Projekt zatím není na papíře, takže nikdo neví, jak vysoké budou náklady na obnovu. V každém případě ta sbírka, kterou vyhlásila radnice, je rozhodně důležitá nejen z praktických důvodů, ale i pro samotný pocit sounáležitosti dárců, kterým na obnově kostela záleží,“ řekl Siuda.

FOTO: Petr Sznapka, ČTK

S tím souhlasí i starostka Třince, podle níž není žádný důvod sbírku zatím rušit, dokud lidé přispívají. Palkovská řekla, že v průběhu minulého týdne byly všechny zbytky trámů, ze kterých lze vyčíst informace pro výrobu nových součástí kostela, uloženy v místní hasičárně a budou k dispozici projektantům.

Ze žhářského útoku na kostel byli před dvěma týdny obviněni tři mladíci ve věku od 17 do 18 let. Dva z nich včetně mladistvého jsou ve vazbě. Jedním z důvodů je skutečnost, že policie získala poznatky, že plánovali útoky i na další sakrální památky. Oba si proti vzetí do vazby podali stížnost, o které Krajský soud v Ostravě rozhodl v úterý, ovšem to, jak rozhodl, zveřejní až poté, co bude rozhodnutí doručeno všem účastníkům, tedy státnímu zástupci a obhájcům.