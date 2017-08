Předseda sněmovní komise Martin Plíšek (TOP 09) požadoval zbavení mlčenlivosti Zemana již od poloviny července. Dokonce kvůli tomu ministrovi zaslal dvě žádosti, ten ale ani jednu nevyslyšel.

Pelikán se hájil tím, že ani jeden z Plíškem zaslaných dokumentů neodpovídal požadavkům zákona o státním zastupitelství a že nechápe jejich smysl. Ten zřejmě pochopil až při své úterní výpovědi před komisí.

„Mám radost, že jsme si to vysvětlili, to znamená, že jsem se konečně dozvěděl, v jakém rozsahu to potřebuje a proč,“ uvedl Pelikán s tím, že Zemana rovnou mlčenlivosti zbavil.

Nejvyššího státního zástupce tak bude komise moci vyslechnout již příští týden.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

FOTO: Petr Horník, Právo

Za svými slovy si stojím, ale říkat jsem to jako ministr neměl

Pelikán se kromě vyšetřovací komise vyjádřil i k rozhovoru pro týdeník Respekt, který vzbudil na politické scéně silné emoce. Nařkl v něm policii, že prošetřováním kauzy Čapí hnízdo ovlivňuje volby, a naznačil, že stíhání je vzhledem k načasování účelové. Za svými výroky si však prý stojí, ačkoli se kvůli nim sejde ústavně-právní výbor, jehož někteří členové požadují jeho odvolání. [celá zpráva]

„Za tím, co jsem řekl, si z hlediska obsahu absolutně stojím. Ale měl jsem pocit, že není ideální, aby takové věci zaznívaly z úst ministra spravedlnosti,“ zdůvodnil Pelikán, proč si nakonec nepřál, aby rozhovor vyšel. Stále také věří tomu, že rozhovor bez jeho souhlasu vyjít neměl, kvůli autorskému zákonu. [celá zpráva]

Pelikán pouze upřesnil, že v rozhovoru se vyjadřoval „k jednomu zcela konkrétnímu kroku jednoho konkrétního policisty a k tomu, jak na něj působí z hlediska jeho zkušeností s trestním řízením“.

Kvůli prošetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo vyzvala policie před dvěma týdny Poslaneckou sněmovnu o vydání ke stíhání lídra hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka.

Konec šetření by měl být 12 září



Sněmovní vyšetřovací komise k únikům ze spisů se sešla již posedmé. Kromě Pelikána vyslechla i bývalého šéfa Fotbalové asociace Miroslava Peltu, pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou nebo někdejšího šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu. [celá zpráva]

Komise řeší především nahrávky setkání Babiše a bývalého novináře deníku MF Dnes Marka Přibila, na nichž se dohadují o publikování kompromitujících materiálů. Lídr hnutí ANO nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Sněmovní vyšetřovací orgán si klade za cíl prověřit, zda nedošlo ke zneužití informací z policejních spisů, k ovlivňování politické soutěže nebo k destabilizaci právního státu. Poslanci zasedají každé úterý a závěr mají plénu přednést 12. září.