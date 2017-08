Vojáci zakázali po víkendové bouřce vstup do lesů v Pošumaví

Vstup do pošumavských lesů, které spadají pod Vojenský lesní úřad, je od úterý zakázán. Důvodem jsou polomy po víkendové bouřce. Lidé nemohou vstupovat do lesních porostů v Pěkné, Arnoštově, Uhlíkově, Jablonci, Maňávce, Nové Peci a Zvonkové. Zákazy vstupu potrvají až do 21. října.