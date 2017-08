Cirk La Putyka se spojil se souborem ze Rwandy v dech beroucím představení

Až do 3. září trvá festival nového cirkusu Letní Letná, který se v Praze koná už po čtrnácté. Kromě zahraničních souborů patří mezi hlavní hvězdy i český Cirk La Putyka s představením Hit, Tell the difference. To propojuje akrobaty z Česka a Rwandy. Soubor ho během festivalu uvede pouze sedmkrát.