Sobotka označil na Twitteru najetí auta do lidí v Barceloně za další „odporný teroristický útok na nevinné”. „Cítím s rodinami obětí a přeji brzké uzdravení zraněným,” sdělil premiér na sociální síti. Jeho stranický kolega, ministr zahraničí Zaorálek, označil čtvrtek jako „smutný den pro Barcelonu” a rovněž vyjádřil rodinám obětí upřímnou soustrast. „ČR stojí po boku ESP v boji proti terorismu,” dodal.

V reakci na tragédii v hlavním městě Katalánska přitom zdaleka nebyli sami. Podobně jako premiér se vyjádřil předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). „Odsuzuji odporný a zbabělý teroristický útok v Barceloně. Bohužel žádná bezpečnostní opatření nejsou stoprocentní, je ale dobře, že je stále posilujeme,” uvedl rovněž na Twitteru.



„Musíme přejít od slov k činům, a ten odporný terorismus zastavit,” prohlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Jaké konkrétní činy by to měly být, neuvedla. Její kolegyně z hnutí ANO, pražská primátorka Adriana Krnáčová, pak užila mnohem přímější slovník: „Je to svinstvo, jiné slovo pro to nemám. Upřímnou soustrast všem pozůstalým a hodně síly celé Barceloně,” uvedla.

Na rušné třídě La Rambla v Barceloně ve čtvrtek najela do lidí dodávka. K činu se poté přihlásila organizace Islámský stát, která ale bere za své v podstatě všechny incidenty podobného druhu páchané v posledních letech. Katalánská vláda potvrdila, že při útoku zemřelo asi 13 lidí a až 80 dalších bylo zraněno. [celá zpráva]

Video

V centru Barcelony vjelo auto do lidí