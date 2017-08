„V současné době k nám proudí teplý vzduch od jihu. Po oba následující dny, tedy ve čtvrtek a v pátek, se budou teploty pohybovat kolem tropické třicítky,“ uvedla Honsová. Ačkoliv čtvrteční ráno bylo po celém Česku v mlze, čeká nás jasný den. Odpoledne by se na Karlovarsku či Ústecku mohly objevit bouřky, ale ty rozhodně změnu počasí nepřinesou.

Pátek se stane nejteplejším dnem týdne. Ráno se budou pohybovat teploty mezi 19 a 15 stupni, odpoledne bude v Čechách 27 až 31 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji – 30 až 34 stupňů. Odpoledne začne přibývat oblačnosti. Do Česka se začne nasouvat od západu studená fronta, která s sebou přinese silné bouřky. „Meteorologický ústav rozhodně vydá varování. Prozatímní modely nám ukazují, že je bude doprovázet krupobití, silný vítr, který v nárazech bude dosahovat rychlosti až 90 km/h, a vydatné srážky. Místy by mělo napršet 35 milimetrů,“ uvedla Honsová.

Sobota by měla kompletně propršet. Ráno bude ještě teplé, 19 až 15, odpoledne nás čeká teplotní skok. Teploty se propadnou na 18 stupňů, na Moravě bude tepleji, 21 až 25 stupňů. „Srážky začnou ustávat odpoledne od severozápadu,“ uvedla Honsová.

Neděle bude chladná, ranní teploty se budou pohybovat v intervalu 13 až 9 stupňů, odpolední 16 až 20 stupňů. Mělo by být oblačno, odpoledne by se mělo vyjasňovat. Ještě dopoledne by se na 60 procentech území měly objevit dešťové srážky, ty budou odpoledne ustávat.

Od pondělí nás ale čeká opět letní počasí. „Teploty by měly postupně růst a držet se kolem třiceti stupňů,“ uvedla Honsová. Až do středy by mělo být jasno a slunečno. Pondělní odpolední maxima by se měla pohybovat mezi 24 a 25 stupni, v úterý se teploty dostanou na 27 až 30 stupňů a pro středu platí to samé.