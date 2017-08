Krok, jehož cílem bylo zneprůhlednit vlastnické vztahy ve společnosti Farma Čapí hnízdo, aby firma dostala dotaci, na niž by jako součást obřího Agrofertu neměla nárok, podle policie provedl bratr Babišovy nynější manželky Moniky Martin Herodes. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Herodes v únoru 2008 nakoupil část akcií Čapího hnízda od Babišovy dcery Adriany Bobekové, jeho syna Andreje a partnerky Moniky.

Tím se stal majoritním akcionářem společnosti, která až do roku 2007 spadala pod Agrofert, ze kterého tehdy byla ještě coby ZZN Agro Pelhřimov, a.s., papírově vyčleněna.

„Tento účelový převod Herodes provedl zcela vědomě, aby znepřehlednil vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo. Jediným účelem těchto fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka a osoby s vlivem na tuto společnost, tedy Andreje Babiše,“ cituje server ze žádosti policistů o vydání Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka. Ten byl v době převodu akcií firmy na Babišovy příbuzné členem představenstva ZZN Agro Pelhřimov i Agrofertu.

Snížení podílu Babišových příbuzných



Smysl manévru spočíval také v tom, aby Babišovi blízcí neměli podíl na základním kapitálu vyšší než 25 procent, což by z Farmy Čapí hnízdo dělalo partnerský podnik Agrofertu, čímž by zanikl nárok na dotaci. Z dvaceti vydaných akcií Čapího hnízda měl Herodes koupit po jedné akcii od Bobekové a Babiše ml. a deset akcií od své sestry Moniky Babišové.

Ačkoliv ve skutečnosti bylo Čapí hnízdo stále napojeno na Agrofert, fiktivní převody akcií podle policejní žádosti napomohly k získání dotace 50 miliónů, která byla určená pro malé a střední podniky bez napojení na další firmy.

Babiš je zaskočen tím, že informace z žádosti již mají novináři. „Policejní žádost jsem zatím nedostal. Je naprosto skandální, že ji mají snad všechny redakce v zemi,” sdělil Právu.

„Pokud je pravda, co se píše podle iRozhlas.cz, jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Odmítám, že by docházelo k jakémukoli účelovému chování. Je to politický proces, který tady probíhá v přímém přenosu. Budu se bránit všemi možnými prostředky,” dodal.

Již dříve přitom uvedl, že tvrzení policie jsou „naprosto nepravdivá a nehorázná„ „Žádné osoby jsem ve vztahu k jakékoli trestné činnosti, natož v souvislosti s Čapím hnízdem, nikdy nenaváděl, neorganizoval ani neřídil,” řekl Babiš v reakci na informace, že údajný dotační podvod řídil a koordinoval. [celá zpráva]

Za zvlášť závažný trestný čin dotačního podvodu spáchaný formou účastenství a za zvlášť závažný zločin poškozování finančních zájmů Evropské unie, za které chce policie Babiše stíhat, mu hrozí pět až deset let vězení.

Babiš tvrdí, že žádost o jeho vydání je zoufalou snahou tradičních politiků a jejich zkorumpovaného systému se jej zbavit a ovlivnit volby. [celá zpráva]