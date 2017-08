Sobotka chce od listopadu přidat státním zaměstnancům 10 procent

Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by měla vláda schválit navýšení tarifních platů státních zaměstnanců. Od listopadu by jim chtěl přidat 10 procent. Více by si podle Sobotky mohli přilepšit učitelé, kterým by mohly mzdy vzrůst o 15 procent. Premiér to v úterý uvedl po jednání s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou.