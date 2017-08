„Mohu pouze potvrdit, že policie podala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání k trestnímu stíhání dvou poslanců v případu Čapí hnízdo. Jména ani trestné činy nebudeme komentovat,“ řekla ve čtvrtek Právu mluvčí pražských městských žalobců Štěpánka Zenklová.

Žádost potvrdila i předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS).

„Pan předseda Sněmovny Jan Hamáček postoupil mandátovému a imunitnímu výboru dnes odpoledne žádost Policie hlavního města Prahy o udělení souhlasu s trestním stíháním pana poslance Babiše a pana Faltýnka,“ řekla Němcová Novinkám.

Babiš má vypnutý telefon, Faltýnek hovor položil. Vladimír Vořechovský z tiskového oddělení hnutí ANO Novinkám řekl, že Babiš je na dovolené mimo ČR. Žádné bližší informace o žádosti nemá.

Výbor se sejde příští týden



Výbor by měl jednat 18. srpna, na něm však ještě poslanci o vydání hlasovat nebudou. „To je první krok, musí se určit zpravodaj a pozvat poslance, aby se mohli vyjádřit,“ vysvětlila Novinkám Němcová.

Doporučení však výbor dá do 5. září, kdy začíná zářijová schůze dolní komory. Jasno by tak mělo být před volbami, které jsou naplánované na konec října. „Samotné vydání neznamená, že je to stanovení viny. Sněmovna rozhoduje pouze, zda vydá, nebo nevydá,“ upozornila Němcová.

Na dotaz, jak se výbor rozhodne, nechtěla odpovídat. „Nechci mluvit za kolegy, ale obecně můžu říct, že v žádostech, které od policie přišly, tak většině vyhověl,“ podotkla.

Hamáček nechtěl detaily policejní žádosti komentovat. S žádostí se nejprve seznámí mandátový a imunitní výbor. Sněmovna by o žádosti podle něj mohla jednat na zářijové schůzi.

Dotace 50 miliónů korun



Farma Čapí hnízdo v minulosti patřila společnosti Agrofert, jejímž majitelem byl až do do letoška Babiš.

Farma nejprve Agrofertu patřila, následně byla převedena na anonymní akcie na doručitele. Díky tomuto manévru mohla získat dotaci 50 miliónů, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla. Následně sfúzovala s jednou z Babišových společností, a tak se do holdingu vrátila.

Loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny Babiš přiznal, že v době získání evropské dotace byli akcionáři farmy bratr jeho partnerky a jeho dvě dospělé děti.