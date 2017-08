„Francie nám vyčítá, že provozujeme dumping naší pracovní síly ve Francii, Německu a jinde, tak my proti tomu musíme postavit, proč tedy tyto země ve svých firmách v České republice vyplácejí nízké mzdy našim zaměstnancům,“ řekl Zaorálek.

„Je to nahrávka na to, abychom jim řekli: Ano, my jsme pro konvergenci, my jsme pro kohezi v Evropě, ale v tom případě i vy musíte pomoci nám v tom zvyšování mezd,“ dodal.

Sobotka se setká s Macronem v Salzburku za účasti představitelů Slovenska a Rakouska. Premiér tento plán Právu potvrdil: „Na fakt, že i francouzské firmy mohou přispět ke zvýšení mezd v Česku, jsem upozornil prezidenta Macrona už při našem prvním setkání vb Bruselu a toto téma chci určitě otevřít i při našem dalším jednání,“ napsal Právu.

„V Salzburgu budeme mluvit o tom, jak dosáhnout rychlejšího sbližování životní úrovně uvnitř EU a k tomu může rychlejší růst mezd ve středu a na východě Evropy velmi dobře přispět,“ dodal.

ČSSD tak činí v rámci svého volebního programu „Konec levné práce“. Soc. dem. tvrdí, že nízké platy v tuzemsku jsou jedním z největších problémů českých občanů. Cílem strany je prosadit další zvyšování minimální mzdy (na konci srpna by vláda měla jednat o zvýšení minima na 12 200 korun měsíčně). Průměrná mzda by se v roce 2021 měla pohybovat kolem 40 tisíc korun.