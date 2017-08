„Volební komise musela konstatovat, že kandidát prezidenta republiky Karel Srp nesplnil podmínku volitelnosti,” řekl po jednání novinářům předseda komise Luděk Jeništa (za TOP 09). „Byl v období od února 1948 do února 1990 členem Komunistické strany Československa,” zdůvodnil rozhodnutí komise, pro které hlasovali všichni z osmi přítomných senátorů. Srp byl členem KSČ v roce 1968.

Volba nového člena rady ÚSTR je v programu Senátu příští týden. Jeništa řekl, že ještě před hlasováním seznámí senátory a senátorky s usnesením komise. Z něj podle Jeništy plyne, že Srp nemůže být ze zákonných důvodů volen.

„Ta samotná volba by neměla vůbec proběhnout, pokud Senát vezme naše usnesení na vědomí,” podotkl Jeništa. Varianta, že by se volba i přes jasné stanovisko komise konala, je podle něj možná, ale nebyla by podle zákona a byla tedy neplatná.

Náhrada za Kavalírovou

Rada ÚSTR je nekompletní po lednovém úmrtí dlouholeté předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděždy Kavalírové. [celá zpráva]

Zeman se již dříve neúspěšně pokoušel prosadit na uprázdněné místo spisovatelku Lenku Procházkovou. S jejím jmenováním však senátoři nesouhlasili a nebyla tak zvolena. [celá zpráva]

Zeman v minulosti Srpa navrhl i za člena Etické komise ČR, což však odmítl kontrasignovat premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). [celá zpráva]

Zeman to tehdy označil za ubohost. [celá zpráva]