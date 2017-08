Památku z 16. století vypálili v noci z 1. na 2. srpna dva osmnáctiletí a jeden sedmnáctiletý mladík z Frýdecko-Místecka a Ostravy. Dva z nich poslal frýdecko-místecký soud v sobotu do vazby, třetího vyšetřují policisté na svobodě.

„Nepozval nás zvuk zvonů, ale pozvala nás vůně spáleného kostelíčka Nejsvětějšího těla a krve páně, pozvala nás nádherná vůně spáleného božího díla,“ řekl v úvodu bohoslužby farář Kazimierz Plachta. „Stojíme na místě, kde ještě před pár dny stál kostelíček Božího těla. To, co se stalo, to není tragédie. Je to veliká bolestná zkouška. Zkouška pro naši víru, naději a lásku,“ poukázal kněz s tím, že kříž, který jako zázrakem zůstal, je znamením naděje, že z popela je Pán Bůh schopen vzkřísit dobro.

Mše na místě vypáleného kostela v Gutech

FOTO: Pavel Karban, Právo

Na mši přišli lidé nejen z Gutů, Třince a blízkého okolí. Dorazili například věřící i z Karvinska. Všichni se shodli na tom, že to, co se stalo je obrovská tragédie a škoda. Těm starším bylo mnohdy do pláče a nechtěli o spáleném kostele ani mluvit. Řada z nich totiž měla s církevní stavbou spojené i osobní vzpomínky.

Farář Plachta několikrát vyzval, aby lidé žháře neodsuzovali, ale modlili se za ně. Poukázal také, že se ze spáleného kostela podařilo zachránit několik ornátů, které před půl rokem odvezl do kostela ve Stříteži.

„Tím pádem se pár ornátů zachránilo. I ten, ve kterém sloužím tuto mši svatou patří do Gutů,“ prozradil a dodal, že zachránil i několik svící k obřadům. „V muzea ve Frýdku je také uložena socha světce, která pochází z tohoto kostela, budeme se snažit, ji umístit v nově vystavěném kostele. A památkový kalich, který je na území farnosti, a i on tady budeme používat,“ doplnil farář.

Podle Plachty se budou mše konat pod křížem, jenž stál v těsné blízkosti vypáleného kostela i nadále. Zároveň chce co nejrychleji pracovat na obnově svatostánku. Už v pondělí by měl na místo dorazit projektant, který bude na stavbě nového kostela pracovat. „Půjde o obnovu památkové stavby, ne repliku,“ upozornil kněz s tím, že na odstranění spáleniště už v pátek slíbilo moravskoslezské hejtmanství 200 tisíc korun.

Kolik bude stát výstavba nového kostele nechtěl ani odhadovat. Podotkl však, že interiér a vnitřní vybavení bude nové. „Protože nechat vyrobit repliky by byla neúcta k těm umělcům, kteří to udělali před několika set lety. Budou návrhy, budou konkurzy, aby to odpovídalo důstojnosti toho místa a taky, aby to za několik set let oslovilo budoucí generace,“ popsal.

Pro kostel zazpívá i Michal Hrůza



Nabídky na pomoc se hromadí, Právu to potvrdila starostka města Třinec Věra Palkovská (SNK-Osobnosti pro Třinec). Lidé se ptají, jak mohou s obnovou kostelíka pomoci. Podle Palkovské bude v polovině týdne spuštěna veřejná sbírka.

Farnost chce co nejrychleji pracovat na obnově svatostánku

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Ty e-maily, ve kterých lidé vyjadřují svůj smutek a nabízejí nám pomoc, chodí z celé republiky i ze Slovenska. Už v pondělí se sejde městská rada, která bude hlasovat o vyhlášení sbírky. V úterý bychom mohli mít souhlas krajského úřadu a ve středu budeme moci zveřejnit číslo konta, které bude určeno výhradně na obnovu vyhořelého kostelíka,“ nastínila starostka a dodala, že město se navíc rozhodlo letošní ročník tradičního koncertu Srdce Evropy, na který letos přijede mimo jiné Michal Hrůza, zasvětit právě památce vyhořelého kostela.