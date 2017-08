Ke kandidatuře na post hlavy státu potřebují uchazeči nasbírat 50 tisíc podpisů i s čísly občanských průkazů nebo pasů. Petice by měli kandidáti odevzdat v listopadu, zbývají jim tak na sběr už jen tři měsíce. Kvůli riziku chyb a vyřazení podpisů z listin však kandidáti chtějí získat víc jmen do rezervy.

„Je to zhruba 70 tisíc podpisů. Dalších asi 11 tisíc jsme už vyřadili a předkládat je nebudeme, protože navzdory veškeré péči nesplňovaly kritéria daná zákonem,“ upřesnil pro Právo Horáček, který se sběrem začal už v půlce dubna. Mezi nejčastější chyby signatářů patřilo, že do petice místo čísla občanky či pasu napsali číslo řidičáku.

Dostatečný počet podpisů oproti Horáčkovi ještě nemá tým prezidenta Zemana. Tomu přitom už od března pomáhala se sběrem Strana práv občanů, jíž je čestným předsedou.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„V současnosti máme v centrále 4083 petičních archů a v terénu máme přibližně dalších 480 archů,“ řekla Právu členka petičního týmu Zeman znovu Barbora Filípková s tím, že vyplnění archů je různé. Některý je vyplněný celý – a skýtá deset podpisů – na jiném je podpis jen jeden.

Drahošův tým hlásí 35 tisíc překontrolovaných podpisů. Podpisy začal sbírat asi o týden později než Horáček. Zatímco bývalý majitel Fortuny Horáček si chce celou kampaň, kde je pro první kolo ze zákona limit 40 miliónů korun, zaplatit z vlastních zdrojů, Drahoš sází na sponzory. Na transparentním účtu má exšéf Akademie věd 11,3 miliónu korun. Zatím nejvyšší dar dva milióny dostal od zakladatele a spolumajitele Jablotronu Dalibora Dědka, který kandiduje do Sněmovny za STAN, 800 tisíc korun získal od zpravodajského serveru Motejlekskocdopole.com.

Po 650 tisících poslaly Drahošovi Léčené lázně Jáchymov a lázně Luhačovice. Po půl miliónu korun poslala Drahošovi investiční společnost BPD Partners, a. s, a výrobce komponentů Aveko Servomotory.

Půl miliónu dostal Drahoš také od šéfa strojírenské skupiny Wikov Industry Martina Wich­terleho, vnuka známého vynálezce kontaktních čoček, odborníka na kapitálové trhy Libora Winklera a řady dalších fyzických osob.

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš

FOTO: Petr Horník, Právo

„Já nejsem milionář a bez peněz se kampaň dělat opravdu nedá, proto jsem vděčný za každou korunu,“ uvedl pro Právo Drahoš. Zdůraznil, že by si nevzal peníze od společnosti s nejasným vlastnictvím nebo od firmy, která má dluhy vůči daňové správě apod.

„Jediné, co na oplátku nabízím, je slušnost a dodržování prin­cipů liberální demokracie,“ dodal Drahoš.

Zemanův tým zatím způsob, jakým je financován sběr podpisů, nesdělil. „O financování petiční akce budeme informovat po jejím ukončení,“ uvedla pro Právo Filípková.

Stejně tak není jasné, jak bude vypadat prezidentova kampaň, o které hlava státu tvrdí, že ji vlastně mít nebude. Mluvčí Jiří Ovčáček Právu sdělil, že Zeman se chystá začátkem září na pracovní cestu do Moravskoslezského kraje. Jaké další regiony navštíví do lednových voleb, neupřesnil.

Prezident čelí výzvě Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, aby náklady za předvolební výjezdy do krajů započítal do limitu na kampaň. To Zeman odmítá.

Program své kampaně nemá však vyladěný ani Horáček, který od loňského roku navštívil přes 50 měst. „Přesný plán neexistuje a ani existovat nebude. Při výjezdech do regionů se spoléhám na pomoc svých podporovatelů v daném regionu, kteří vždy organizují celodenní program. Nabídky chodí každý den a spolu s mým týmem si vždycky vybereme tu nejzajímavější,“ napsal Právu s tím, že do voleb navštíví ještě stovky míst.

Všechny kraje i okresy



Za lidmi vyrazí i Drahoš. „Mou ambicí je objet minimálně jednou všechny kraje a okresní města,“ sdělil Právu. Od konce března, kdy vyhlásil kandidaturu, navštívil více než dvacet měst, do plánu pro tyto dny si zapsal Klatovy, Plzeň či Tachov.

Ke známým kandidátům na Hrad patří také exředitel Škody Auto Vratislav Kulhánek, kterého do boje vysílá oprášená ODA. Ta také bude platit Kulhánkovi kampaň. „Charakter kampaně se stále ještě vyvíjí. Poté, co se pan Kulhánek vrátí z dovolené, tak si sestaví vlastní tým. Původně říkal, že kampaň na Hrad nebude pojímat tak kontaktně, ale názor změnil,“ sdělil Právu mluvčí ODA Miloš Němeček.