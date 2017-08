Bělobrádek označil svůj odchod v případě horšího výsledku za něco, co by mělo být ve slušné společnosti samozřejmé. „To je, jako kdybyste se zeptal, jestli je dobré smrkat do rukávu,“ poznamenal s tím, že taková věc patří k politické kultuře.

Průzkumy zatím lidovcům přisuzovaly zpravidla mírně lepší výsledek, než měli minule, ne však zase o tolik.

Třeba podle modelu agentury STEM zveřejněného na začátku července by získali 6,7 procenta hlasů. Model společnosti Median dvojkoalici lidovců a hnutí STAN nedávno přiřkl 9,5 procenta, tato koalice se však už rozpadla.

Každý hlas navíc by byl úspěch

Lidovci mají při samostatné kandidatuře ambice dosáhnout zhruba na sedm až devět procent.

„Každý hlas, který bude navíc oproti minulému zisku, budu považovat za úspěch. Ve všech volbách za těch sedm let, co jsem předseda, jsme dosáhli lepšího výsledku než předtím,“ řekl Bělobrádek na dotaz, jaký volební výsledek by považoval za úspěch.

Bělobrádek je nejdéle sloužícím šéfem parlamentní strany v Česku. Lidovce vede od listopadu 2010 a v roce 2013 je po tříleté pauze dovedl zpět do křesel v Poslanecké sněmovně. Letos v květnu na sjezdu KDU-ČSL uspěl počtvrté ve volbě předsedy proti Jiřímu Čunkovi, když získal 84 procent hlasů.