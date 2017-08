Ludvík ve středu ráno šel na jednání s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) s žádostí o navýšení plánovaných 6,947 miliardy korun o dalších 3,708 miliardy. Výsledná dohodnutá částka dvě miliardy je podle něj „ořezaná na kost”.

Jednání s Pilným si ministr zdravotnictví chválil, bylo podle něj velmi racionální. „Šli jsme kapitolu po kapitole, položku po položce. Ale samozřejmě, že finance bojují. Finální rozhodnutí bude určitě na vládě,” řekl novinářům po schůzce.

Návrh počítající pro zdravotnictví s necelými sedmi miliardami je podle Ludvíka dokonce o 1,25 miliardy nižší než současný rozpočet. Před jednáním ministr řekl, že peníze chce na strategické investice a dotační programy, například na rezidenční místa pro mladé lékaře.

Na některé opravy nemocnic se nedostane

Ministerstvo z rozpočtu platí provoz státních institucí jako jsou Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo krajské hygienické stanice, celkem jich je včetně přímo zřizovaných nemocnic a dalších zdravotnických zařízení 73. Další peníze, asi 277 miliard korun, rozděluje prostřednictvím úhradové vyhlášky zdravotním pojišťovnám. Asi 69 miliard z nich platí stát za děti, seniory a další státní pojištěnce.

Na opravy ministerstvem spravovaných nemocnic mělo být příští rok vyčleněno přes deset miliard korun. Část chce čerpat z evropských fondů. Už teď je podle Ludvíka zřejmé, že na některé se nedostane. „Nechci do kapitoly nic, co by se příští rok neutratilo, protože to není ještě ani vysoutěženo,” vysvětlil ministr.