Doposud jste politická hnutí podporoval jen z povzdálí, nyní chcete kandidovat. Co stojí za tou změnou?

Mě vždy lákalo měnit svět k lepšímu. To je dobře vidět z toho, co jsme dělali ve firmě. Když jsme měli dostatek peněz na pokrytí potřeb firmy, tak jsme začali podporovat školství, vědu. Dělali jsme politiku v malém. Ale při této činnosti jsem zjistil, že páchat dobro v této republice jde velmi ztěžka. Řada zákonů a předpisů je nastavena tak absurdně, že konání dobra brání. Uvědomil jsem si, že pokud se tomu nebudeme bránit, tak to bude stále horší. Rozhodnutí zrálo velmi dlouho.

Posledním impulzem bylo, když se narodila má vnoučata. Když jsem s nimi seděl na pískovišti a přemýšlel o tom, co vnukovi jednou řeknu na otázku, proč je v Česku tak špatná image politiků, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu.

Proč jste si vybral Starosty a nezávislé?

Obešel jsem několik stran a hnutí, které mě oslovily. O ná­mluvách se STAN jsem začal uvažovat těsně před tím, než podepsali smlouvu s KDU-ČSL. A dobře vím, že čím víc hlav do něčeho mluví, tím je to složitější. Proto jsem jim v tom nechtěl dělat guláš. Když se koalice rozpadla, tak jsem si řekl, že STAN oslovím. Důvodem bylo, že lidé od Starostů na mě působili sympaticky a byli schopni se pružně rozhodovat, a tím, že něco prožili a začínali odspodu, mi připomínali lidi z byznysu.

Budete kandidovat?

Ideálem by bylo, kdybych zůstal jen tím starším, který politikům pomáhá. Uvědomuji si totiž, že mám spoustu vlastností, které bych na dobrém politikovi vidět nechtěl. Nemám trpělivost, neumím dělat kompromisy s někým, koho si nevážím. Snažím se na kandidátky dostat další slušné lidi, a ideální by bylo, abych kandidovat nemusel. Ale to by bylo zbabělé. Už abych ukázal sám odvahu, tak do toho půjdu.

V minulosti jste podporoval ANO a Andreje Babiše. Proč jste u toho nezůstal?

Neříkám, že hnutí ANO mi není stále v určitém smyslu sympatické. Některé věci podporuji a obdivuji Andreje Babiše za to, co udělal. Je to jako ve škole, kde je někdo silný, umí hrát dobře fotbal, má spoustu dovedností, ale je to syčák. Všichni si na něj ukazují a říkají: Ty zraješ pro šibenici. Místo aby ho pochválili za to, v čem je dobrý.

Hysterie, která se snaží najít na každého něco špatného, mi vadí. Mým cílem je spojovat politické subjekty. Nebráním se spolupráci s nikým, kdo má upřímný zájem republice pomoci a nechce jen budovat svou osobní kariéru.

STAN má ale k Babišovi zásadní výhrady. Nebude to skřípat?

Jsme občanská a pluralitní společnost, v níž se názory mohou lišit. Jan Farský (celostátní lídr STAN) si nedokáže spolupráci s Babišem představit. To vzhledem k jeho věku a ideálům chápu, ale já bych chtěl být v roli mentora, který ho naučí si možnost spolupráce s Babišem představit.

Jak se vám líbí Babišova myšlenka řídit stát jako firmu?

To je krásná iluze, která se bohužel nedá uskutečnit. Ve firmě to funguje mnohem dynamičtěji proto, že majitel si sám vybírá lidi. Jestliže se neosvědčí, tak se jich velmi rychle zbaví. Bohužel politika a demokracie fungují tak, že voliči na základě dojmů, nikoli vědomostí, dají dohromady jakýsi dav lidí. A já si myslím, že kdyby těch 200 poslanců bylo vybráno tak, že se vezmou v určitou dobu dva vagóny metra, tak bude kvalita celé instituce velmi podobná. Já chci teď podnítit lidi, kteří si o sobě myslí, že jsou slušní, aby nastoupili do těch dvou prvních vagónů.

Jak si představujete slušného člověka?

Musí mít odvahu, schopnosti a slušný štít.

Také jste uvedl, že nechcete na kandidátky STAN přivést lidi, kteří pobírají dotace od státu. Proč?

Pokud má někdo postavený byznys tak, že saje peníze ze státního rozpočtu, tak by do politiky chodit neměl. A já budu prosazovat, aby peněz z veřejných rozpočtů do byznysu teklo co nejméně. Chci prosazovat daňové zvýhodnění rostoucím firmám, EET s lidskou tváří, zvýhodnění rodin nejen podle počtu dětí, ale také podle dosaženého vzdělání dětí, eliminovat investiční pobídky firmám.

Státní dotace jsou ale Babišův hlavní problém. Byl byste ochoten jít s ním do vlády?

S panem Babišem jsem se několikrát potkal. Hnutí ANO se mě snažilo přesvědčit, abych do politiky šel. A částečně mohou za to, že opravdu jdu. Záměry, které Andrej Babiš má, ve mně rezonují. Ale je potřeba je ještě promyslet.

Na různých podnikatelských fórech pan Babiš podnikatele vyzýval, aby mu pomohli. Potíž je v tom, že on je ohromně silná osobnost. Na jednu stranu by tyto lidi chtěl získat, ale tím, jak se chová a jakou má vehemenci, je odrazuje.

Kolik peněz chcete do kampaně STAN nalít?

Už jsem do toho začal dávat peníze, protože když už do toho jdu, tak je potřeba do toho peníze dát.

A kolik?

Hnutí STAN disponuje 26 milióny. Limit je 90 miliónů. Bude záležet na tom, jak bude probíhat kampaň a kolik bude stát. Oslovili jsme řadu lidí, kteří jsou ochotni pomoci, aby kandidovali. Ale většinou odpovídali: nejsem na to ještě zralý, ale dám vám alespoň peníze. V tomto určitě problém nebude.