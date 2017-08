Ministerstvo průmyslu a obchodu se snažilo možnost skrytých identit zavést především kvůli kontrolám autobazarů nebo předváděcích akcí.

Inspektoři budou moci mimo jiné nově vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. Kontroloři by měli mít také možnost snadněji zjistit informace o provozovatelích e-shopů. [celá zpráva]

Prezident podepsal též novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení, která zvýší nemocenskou pro lidi při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Po měsíci by nemocní dostávali o šest procent z vyměřovacího základu více než nyní – tedy 66 procent. Pokud by lidé byli na neschopence déle než dva měsíce, dostali by 72 procent. [celá zpráva]

Zeman připojil podpis rovněž pod novelu zákona o ochraně zvířat, která ukončí provoz kožešinových farem nejpozději k poslednímu lednu 2019. Norma přiznává provozovatelům farem nárok na kompenzace od státu za rušené chovy. [celá zpráva]

Prezident signoval rovněž novelu zákona o registru smluv, která stanoví, že povinnosti zveřejňovat smlouvy na internetu budou zproštěny některé státní, krajské a obecní firmy. [celá zpráva]