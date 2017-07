Volby by vyhrálo ANO, rozpadlá koalice lidovců a Starostů by skoro uspěla

Vítězem sněmovních voleb by se podle modelu společnosti Median stalo v červenci hnutí ANO se ziskem 27,5 procenta. Druzí komunisté by měli 14,5 a třetí ČSSD 14 procent. Podpora ODS dosahuje 11 procent, koalice lidovců a STAN, která se nedávno rozpadla, by oslovila 9,5 procenta voličů a málem by tak splnila desetiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. TOP 09 by získala 7,5 procenta hlasů a do Sněmovny by se dostala i SPD Tomia Okamury se ziskem 5,5 procenta.