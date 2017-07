„U 332 léků bude doplatek pacienta vyšší. Z toho u 245 z nich bude zvýšení doplatku pro pacienta do 30 korun,“ řekla Právu Lucie Přinesdomová, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Víc například doplatí pacienti za některé přípravky na léčbu vysokého krevního tlaku, alergické rýmy nebo kopřivky. Informovala, že u 33 přípravků, kde se naopak doplatek pacientů sníží, mohou pacienti ušetřit u některých přípravků až 154 korun.

Jde například o léky, které používají pacienti po transplantaci, přípravky k léčbě některých druhů neplodnosti žen i mužů, nebo ty na aktuální záchvaty dny apod.

Revize ze zákona, úspory jdou na drahé léky

SÚKL musí ze zákona o veřejném zdravotním pojištění provádět revizi platných cen a úhrad léků ze zdravotního pojištění. Důvodem je podle Přinesdomové kontrola nastavených cen a úhrad v porovnání s požadavky zákona.

„Loni při revizích byly ze zdravotního pojištění ušetřeny náklady na léky za 4 miliardy korun. Takto uspořené prostředky zůstávají v systému a mohou být použity na léčbu více pacientů či na léčbu vysoce nákladných nebo vzácných onemocnění,“ uvedla Přinesdomová.

Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc.

V každé lékové skupině podle zákona musí zůstat alespoň jeden lék, který je vždy plně hrazen zdravotní pojišťovnou a pacient nedoplácí nic. Může se ale stát, že takový lék pacientovi nevyhovuje, protože má jiné složení doprovodných látek, než který používal dosud.

Pak může zasáhnout revizní lékař. Přinesdomová upozornila, že doplatky na léky se mohou měnit s ohledem na to, za jakou finální cenu nabídne lék pacientovi lékárna. „Pokud totiž držitel uvede lék za cenu nižší než maximální a pokud lékárna s distributorem neuplatní maximální možnou obchodní přirážku, může být doplatek pacienta reálně ještě nižší. Může se tedy ale lišit lékárna od lékárny,“ uvedla.

Limit na doplatky



Některé lékárenské řetězce mají také takzavané věrnostní karty, kde samy od sebe v rámci obchodního boje se snaží, aby doplatek na lék byl pro pacienta co nejnižší. Proto je třeba se vždy informovat v lékárně, jak vysoký doplatek na ten který lék je.

Důchodci a děti budou mít zřejmě nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let by se měla snížit z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let věku na 500 korun.

Předpokládá to novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou schválila Sněmovna na konci června a teď ji posoudí senátoři. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc.

Zvýšení doplatku pacienta se týká celkem 332 léků, u 245 znich je zvýšení doplatku do 30 Kč. Jde například o:

ARIONEX 50mg potahované tablety, 28 tablet

Aktuální doplatek: 55 Kč

Nový doplatek 68,40 Kč

léčba vysokého tlaku, ochrana ledvin u pacientů s diabetem 2. typu, léčba chronického srdečního selhání

DASSELTA 5mg, 10 tablet

Aktuální doplatek: 27,44 Kč

Nový doplatek: 30,91 Kč zmírnění příznaků spojených s alergickou rýmou a kopřivkou TOLURA 40mg, 28 tablet

Aktuální doplatek: 67,08 Kč

Nový doplatek: 73,78 Kč

esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) a snížení výskytu srdečně-cévních příhod