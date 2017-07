Do žádných živých spisů jsem nenahlížel, zopakoval poslancům Babiš

Někdejší ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš znovu odmítl, že by nahlížel do živých policejních spisů. Babiš to v úterý řekl při výslechu poslancům sněmovní vyšetřovací komise, která mimo jiné řeší nahrávky lídra ANO s bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem, na kterých se baví o kompromitujícím materiálu na politické konkurenty hnutí. Před Babišem s poslanci mluvil i Přibil.