Už před půl rokem chlapcova psycholožka upozornila, že hoch ventiluje své pocity agresivitou a že by se jeho případ měl začít řešit. Nikdo ale neposlouchal, až hoch před několika dny napadl sociální pracovnici, naštěstí jen dětským způsobem.

Hoch má už ve svém útlém věku snad až příliš zkušeností s opatrovnickou justicí a prací Orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Po rozchodu rodičů byl nejprve rok a půl u matky a za otcem jezdil na víkendy, pak soud rozhodl o tom, že hoch půjde k otci a za matkou jen na víkendy, protože podle znaleckého posudku je otec lépe naladěn na chlapcovy potřeby.

Vypadni nebo tě zabiju, ty lhářko od soudu, tys mi na policii lhala! chlapec

Po několika měsících se hoch svěřil s podivnými výchovnými metodami otce a na doporučení policie zůstal u matky, dokud se případ neprošetří. Jenže když si jej policisté po sedmi týdnech od oznámení pozvali k výslechu, kde potvrdil otcovy metody, putoval rovnou z policejní služebny k otci, ačkoli vyšetřovatelé matce slibovali, že se nic takového nestane a podezření z týrání nebylo ještě skončeno.

Není tedy divu, že když za hochem přišla sociální pracovnice zastávající funkci jeho tzv. kolizního opatrovníka, tedy člověka, který má hájit zájem dítěte, chlapec dal najevo svůj názor tak, že ženu slovně napadl a mířil na ní do luku založeným šípem. „Vypadni nebo tě zabiju, ty lhářko od soudu, tys mi na policii lhala!“ obořil se na ni.

Chování dítěte mi připadalo zcela standardní a návštěva proběhla normálně. pracovnice OSPOD

Hoch měl podle informací Práva dokonce vytáhnout z terária svého hada s tím, aby sociální pracovnici pokousal. „Když tam byla opatrovnice s další ženou, chlapec nechtěl, aby tam chodily, mířil na ně šípem a uváděl, že to jsou ty osoby, které mu lhaly na policii. Ne, legrace to nebyla. Já jsem ho několikrát napomínal, že to nemá dělat a potom s tím přestal,“ potvrdil otec u soudního jednání na začátku prázdnin.

„Chování dítěte mi připadalo zcela standardní a návštěva proběhla normálně,“ informovala o návštěvě u soudu pracovnice OSPOD. Náš zdroj, obeznámený s případem, však upozorňuje na to, jak může hájit zájem dítěte člověk, kterého dítě z hloubi duše nenávidí.

Psycholožka to předpokládala

Hochovu frustraci z celé situace přitom již několik měsíců před incidentem odhalila chlapcova psycholožka. „Opakovaně a otevřeně vyslovoval přání žít u matky, byl plný zlosti, že svá přání musí opakovat a nikdo je nerespektuje,“ upozornila.

„V případě neřešení situace hrozí nezvratné poškození psychického vývoje dítěte. Pokud zůstane jednání otce tolerováno, do budoucna hrozí zvýšená agresivita chlapce vůči okolí, ale eventuálně i další rozvoj sociálně patologického chování,“ upozornila psycholožka, na jejíž závěry ale odpovědné instituce nebraly žádný zřetel.

V protahování neutěšeného stavu pokračuje i okresní soud, který po nařízeném jednání o úpravě rodičovského styku jednání bez výsledku odročil na konec prázdnin.