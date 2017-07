„Předpokládáme, že období od 24. července do 20. srpna bude jako celek teplotně slabě podprůměrné a srážkově nadprůměrné,” shrnuli meteorologové.

Příští týden od 24. do 30. července do bude teplotně podprůměrný, naopak srážek by mělo být více než je v danou dobu obvyklé.

Od pondělí až do středy očekávají meteorologové oblačné počasí s deštěm či četnými přeháňkami, které v menší míře vydrží až do pátku. Nejvyšší denní teploty se přitom budou pohybovat pouze kolem 20 stupňů.

Druhý a třetí týden předpovědi od 31. července do 13. srpna by měly svými teplotami i množstvím srážek odpovídat hodnotám dlouhodobých průměrů.

Čtvrtý týden od 14. do 20. srpna očekávají meteorologové „opět teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný”.

Průměrná teplota ve sledovaném údobí je 18,7 stupně Celsia, srážek spadne v průměru 72 milimetrů.