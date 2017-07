Celkem 96 lahví s koncentrátem a šedesát lahví s pěnou si v pátek odpoledne vyzvedli zástupci jedenácti mysliveckých sdružení z okresu Zlín na krajském úřadě. „Instalováno bude celkem sedm tisíc kusů ohradníků podél hranice rizikové oblasti v délce 34,5 kilometrů,“ upřesnila mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková.

Podle zástupců dodavatelské firmy nejde o standardní ohradníky, které bývají umístěny podél silnic, aby bránily střetu aut se zvěří. „Protože na to je tak málo času, zvolili jsme naprosto nestandardní řešení. Nepoužijeme žádné sloupky ani adaptéry. Nosičem je plastový kelímek. Myslivci naplní umělohmotné kelímky speciální pěnou, do které po zatvrdnutí vpíchnou pachový koncentrát. Kelímek s pachovou látkou má stejnou účinnost jako pěnová látka instalována na kolík,“ uvedl Vlastimil Nevrkla, jednatel společnosti Ekoplant, od které si ohradníky objednal Zlínský kraj.

Cena ohradníků je 150 tisíc korun bez instalace. Částku budou hradit jednotlivá myslivecká sdružení. Posléze ji mohou posléze nárokovat u ministerstva zemědělství.

„Obyvatele žádáme, aby kelímky s pachovou pěnou neničili, ani je neodkopávali na jiná místa. Slouží pouze proti šíření nákazy afrického moru prasat," apeloval Zdeněk Florián, vedoucí oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství.

Během dvou dnů ohradí území o obvodu 40 kilometrů



Myslivci začnou osazovat ohradníky v páteční podvečer, nejpozději během soboty. „Budeme je umisťovat zhruba co pět metrů od sebe. Pachový ohradník budeme dělat na společné hranici, kterou máme s Mysliveckým spolkem Ostřice a Mysliveckým spolkem Horní Ves. Je to celkem 5200 metrů. Potřebujeme celkem 1040 kelímků. V sobotu ráno nastoupí členové spolku a půjdou to podle mapy položit. Půjde tak čtyři pět lidí, vezmeme dvě terénní auta,“ vysvětlil novinářům předseda Mysliveckého spolku Lukov-Vlčková Jiří Jangot.

Instalovat čtyřicet kilometrů pachových ohradníků během dvou dnů je něco neuvěřitelného. Vlastimil Nevrkla

Ohradníky budou myslivci pokládat na zem na trase Lukov, Fryšták, Zlín, Lípa, Slušovice a Hrobice, v délce zhruba 40 kilometrů. „Tato akce nemá žádné srovnání. Instalovat čtyřicet kilometrů pachových ohradníků během dvou dnů je něco neuvěřitelného,“ sdělil Nevrkla.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína poblíž areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati. Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé, přenášejí jej volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný.

Stát minulý týden kvůli africkému moru prasat nařídil intenzivní lov divočáků na celém území ČR s výjimkou zamořeného území a povolil dosud zakázané techniky lovu. Počet pozitivně testovaných divočáků na africký mor prasat se od čtvrtka na Zlínsku zvýšil o jeden případ na 59 kusů. Veterináři evidují devadesát uhynulých divokých prasat, od čtvrtka přibylo jedno. Nově potvrzený případ se podle ČTK nachází na území katastrů, kde už přítomnost nákazy byla dříve potvrzena.