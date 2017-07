„Nejblíže k započetí projektové činnosti by měla být tramvajová trať z Prahy 8 do Zdib," uvedl Dolínek s tím, že po tramvajovém napojení na hlavní město je velká poptávka obcí na sever od metropole.

Rozvoj kolejové dopravy je podle náměstka pro město zásadní, protože je v mnoha ohledech výhodnější a ve srovnání s autobusy méně zatěžuje životní prostředí. Se Středočeským krajem město od loňska jedná o možnostech lepšího dopravního napojení.

V příštích letech by pražský dopravní podnik chtěl začít pracovat i na dvou tramvajových tratích směrem na jih. Jedna by měla vést přes Čestlice do Průhonic a druhá do Jesenice, kde se uvažuje také o prodloužení metra D.

Podle investičního ředitele dopravního podniku Jana Blechy je však na jihu složitější trasování a není zatím jasné, kudy přesně by koleje měly vést. „Středočeský kraj nyní provádí ve spolupráci s Prahou vyhledávací studie,” uvedl.

Plán na tři desítky tratí



Mimo Prahu by podle Dolínka měl stavbu tratí financovat kraj, který má jakožto v porovnání s Prahou relativně chudší kraj lepší možnost dosáhnout na evropské dotace. Ty využívá i metropole, v případě oprav a budování tramvajových tratí mohou podle Blechy dosáhnout až na 85 procent celkových nákladů.

Tratě do Středočeského kraje jsou součástí strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, kterou zpracoval dopravní podnik. Zahrnuje stavbu téměř tří desítek tratí. Tři z nich mají být vybudovány do pěti let a stavba dalších má začít do roku 2030. U dalších 11 město a dopravce teprve chystá potřebné dokumenty.

Délka tramvajové sítě je v Praze 142,4 kilometru, přičemž asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje přepraví ročně přes 360 miliónů cestujících.