Na tehdejší katastrofu vzpomíná bývalý starosta obce Karel Palivec. Kvůli dlouhotrvajícím dešťům a nasáklé půdě se vylil zdejší Metelský rybník, jehož hráz množství vody nevydržela. Kolem čtvrté hodiny ráno se hráz protrhla a voda se vyvalila do vesnice.

Letecké snímky obce Metly před povodní

FOTO: obec Metly

„Za normálního stavu se před lovem vypouští rybník šest týdnů, teď bylo za tři hodiny hotovo,“ vzpomíná na tehdejší průběh povodní Palivec.

Nebyla tu vesnice, ale planina. Nebyly tu žádné trosky, většinou byla po baráku díra v zemi bývalý starosta obce Metly

„Bylo jen slyšet rachot balvanů z hráze, nikde už nesvítilo světlo. Nedalo se tu nic dělat, ves byla roztržená na dvě části. Baráky zmizely pod vodou, že jim byl vidět jenom komín, někdy ani to ne. Voda odpadla a nebylo tu nic,“ popisuje dál.

„Když jsme se podívali na tu vesnici, tak to nebyla vesnice, ale planina. Nebyly tu žádné trosky, většinou byla po baráku díra v zemi, na vsi hromada kamení, bahna, větví, stromů,“ vzpomíná na tehdejší katastrofu, při které povodeň srovnala se zemí třináct domů a několik dalších muselo být následně zbouráno.

Jedním z bývalých obyvatel vsi, kterému povodeň vzala dům, je Josef Zach. Ten povodeň přečkal na chalupě, kam stačil odvézt jen auto a psa. Když po povodni přišel s rodinou k místu, kde stával jeho dům, nic tam už nebylo. „Z našeho domu nezbylo nic,“ vzpomíná pan Zach.

Hráz Metelského rybníka se protrhla a voda zaplavila vesnici

FOTO: obec Metly

Podle bývalého starosty tehdy nikdo nevěděl, co se bude dít. Obyvatelé podkládali lednice či přesouvali králíky do vrchních částí králíkárny s tím, že pokud hladina vody stoupne, ráno vytřou, vše vysuší a bude to v pořádku. Jenže ráno už se nebylo kam vrátit. „Už je to patnáct let, a dodnes člověku běhá mráz po zádech, když si na to vzpomene. Myslím, že to má každý, kdo to tehdy zažil,“ říká Palivec.

Katastrofa obce Metly, která se stala symbolem tehdejších povodní jižních Čech, však semkla obyvatele i mnoho dalších ve vlně solidarity. „Nějakých pět, šest tisíc subjektů se podílelo na pomoci, ať již finančně, nebo fyzicky. Například sem tehdy přijel jeden podnikatel s miliónem korun v hotovosti, které obci anonymně daroval. Nebo nám přišla obálka od nějaké babičky z Českého Krumlova, kde byl svatý obrázek, padesátikoruna a vzkaz jak nám drží palce,“ dodal Palivec.

13 domů spladlo, další se musely na doporučení statika zbourat

FOTO: obec Metly

V současné době je hráz Metelského rybníka větší i silnější a obsahuje prvky, kterými se dá kontrolovat stabilita hráze. Podle Palivce je ves díky hrázi dobře zabezpečená na několik generací dopředu.