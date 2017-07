Pane premiére, plánujete bilanční schůzky s ministry, stejně jako tiskové konference po každé z nich. Chcete ještě před volbami mediálně ‚prodat‘, co se vaší vládě povedlo?

Pokládám za důležité informovat občany o tom, co jsme za čtyři roky udělali, co se povedlo splnit z programového prohlášení. Sejdu se se všemi členy vlády, abychom zhodnotili, jaké zákony se jim podařilo prosadit, jaké koncepce, jaké mají reálné výsledky.

Chci se velmi podrobně zabývat otázkou čerpání evropských fondů. A chci také samozřejmě mluvit o tom, co se nepovedlo a co tu zůstane jako úkol pro příští vládu.

Druhá věc, kterou se chystám udělat, je příprava velké zprávy o činnosti této vlády. Chci, aby kabinet začátkem září schválil dokument, který zveřejníme, kde chceme podrobně popsat, jaké věci z pohledu koaliční smlouvy a programového prohlášení se nám podařilo dotáhnout do konce. V jakém stavu odevzdáváme zemi příští vládě. Rád bych tam také zahrnul nějaká doporučení pro další vládu.

Některé věci, byť jsme se o ně snažili, se nepodařilo stihnout, a bylo by dobré, kdyby na ně příští kabinet navázal.

Kdy schůzky proběhnou?

Schůzky začnou příští týden a budou probíhat během léta. Chci si na ně udělat dost času, protože je to potřetí, kdy se takto setkávám s ministry.

Budete se scházet v době vládních i parlamentních prázdnin. Nemůže se stát, že budete tahat členy vlády z dovolených?

Také se chystám na dovolenou. Určitě najdeme možnost, jak sladit termíny. Počítám, že schůzky skončí v září.

Každá z koaličních stran si bude určitě chtít před volbami přisvojit úspěchy. V ČSSD často zněla kritika, že jste sice prosadili dobré věci, ale na rozdíl od ostatních stran jste je neuměli prodat.

Koaliční strany také říkají, že ČSSD si přisvojila to, co prosadily. Jako člověk, který vládu sestavoval a byl u všech jednání ohledně programu, musím říct, že soc. dem. se skutečně ­po­dařilo do programového prohlášení i koaliční smlouvy dostat všechny klíčové závazky, které jsme měli vůči voličům, a doufám, že se nám podařilo dotáhnout do konce drtivou většinu z nich.

Některá (opatření) začnou platit až příští rok, typický příklad je otázka zvýšení přídavků pro pracující rodiče s dětmi nebo vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné. Velkou část vládní agendy určila ČSSD, bez koalice bychom je ale neprosadili.

Hodně jste toho ale nestihli, namátkou zákon o sociálním bydlení, o sociálních službách, památkové péči či transformaci péče o ohrožené děti… Co z toho považujete za největší dluh?

Z pohledu soc. dem. vidím největší dluh právě v oblasti bydlení. I v regionech, které jdou ekonomicky nahoru, je problém sehnat bydlení, málo se staví a systém sociálního bydlení v ČR zcela chybí. Je to obrovský dluh, my jsme se pokusili ho splatit, nicméně zákon byl předložen až několik měsíců před volbami a v parlamentu ho pravice naprosto cynicky zablokovala.

Byť byla šance na dohodu v rámci koalice, tak přístup poslanců ODS a TOP 09 znemožnil, abychom zákon o sociálním bydlení přijali. Ten zákon je připraven, podle mého názoru jej bude možné bez dramatických změn předložit znovu.