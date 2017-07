Proč jste se rozhodla kandidovat do Sněmovny za TOP 09?

Mnohá léta jsem se angažovala v občanské společnosti. Musím se ozvat, když se děje nespravedlnost. Dnešní politická situace v Česku se ale dostala do stavu, kdy začíná být ohrožena demokracie, a tudíž i svoboda.

Proto když naše strana LES dostala možnost vstoupit na kandidátku TOP 09, rozhodla jsem se, že do toho půjdu. Věřím, že budu mít větší možnost něco prosadit než z pozice občanské společnosti. Program TOP 09 je mi blízký, protože je pro setrvání v EU a v NATO a proti oligarchizaci politiky, proti tomu, abychom se stali vazaly jednoho politika. Osobně se cítím ohrožena.

Čím se cítíte ohrožena a v čem vidíte ohrožení demokracie?

Víte, jak by vypadala politická scéna a společnost, pokud by se vlády ujal Andrej Babiš? Jsou dobře známy jeho výroky, jak chce zatočit s parlamentní demokracií. Je to člověk, který nemá cítění demokrata, ale autokrata.

Nechci, abychom dopadli jako na Slovensku s Ficem, v Maďarsku s Orbánem a v Polsku s Kaczynským. Když sleduju situaci v těchto zemích, tak si říkám, že to je předzvěst toho, co by se mohlo stát tady. Jsem ráda, že dosud je premiérem Bohuslav Sobotka, který není autoritář.

Když se stanete poslankyní, tak zřejmě opoziční. Jak budete chtít proti Babišovým autokratickým tendencím bojovat?

Každá demokratická síla je dobrá. Proto budu ráda, když se do Sněmovny dostanou všechny demokratické strany, to znamená sociální demokracie, ODS, TOP 09 a lidovci, i když u nich mám strach, aby překonali desetiprocentní hranici.

Každá demokratická síla, která vyznává principy parlamentní demokracie, je dobrá, aby vzdorovala zlu, když to pojmenuju jednoduše. Babišovy totalitářské záměry považuji za zlo, protože jsem prožila 40 let komunistické totality. Jsem šťastná, že zatím žijeme v demokratickém státě, a to nejdéle v naší historii, ale teď má naše demokracie namále.

Myslíte, že se dá srovnat komunismus s tím, co chce Andrej Babiš?

Srovnat se to nedá, ale byla by to tzv. soft totalita. Poslední dva tři roky se objevují příznaky totality: zapovídání, kontrolování, zakazování, Babišův záměr o polovinu zúžit Sněmovnu a zrušit Senát, privatizovat veřejnoprávní televizi, což je samo o sobě absurdita. Z toho mám husí kůži.

My, kteří jsme v totalitním režimu žili, jsme na to velmi citliví. Velmi mě mrzí, jak tato vláda hází klacky pod nohy živnostníkům, malým a středním podnikatelům. Oni jsou přece ekonomická a občanská sůl národa.

Vy máte zkušenosti jako režisérka a dokumentaristka. Jak těchto zkušeností budete chtít využít jako poslankyně?

Chtěla bych využít zkušeností, které jsem získala díky tomu, jaká témata a osobnosti jsem pětatřicet let točila. Například jsem vytvořila patnáct filmů o obětech komunistické totality a jsem ráda, že ti lidé ještě žili a já jsem mohla podat dál jejich svědectví. Otázka je, jestli můžu proti nespravedlnosti udělat víc jako dokumentaristka, která na ni upozorňuje, nebo jako politička.

Chybí podle vás ženy v politice?

To už tvrdím patnáct let, protože žena má jiné životní zkušenosti, a tudíž jiné životní hodnoty. Ve společnosti je polovina mužů a polovina žen, ale ženské hodnoty se v ryze pánské vládě či mužsky většinové Sněmovně neřeší.

Točila jsem například film o údělu samoživitelek, o tom, jak se jim a jejich dětem bídně žije, a nikdo, tedy ani stát jim nepomůže. Film vznikal v době, kdy se připravoval zákon o náhradním výživném, který šel nakonec vniveč. Třeba v tom bych ráda něco udělala a našla ve Sněmovně spojence pro pomoc samoživitelkám.

Nebojíte se osudu vaší kolegyně dokumentaristky Heleny Třeštíkové, která ve vrcholové politice vydržela jen patnáct dní?

Helena odešla proto, že nemohla jít proti svému přesvědčení a nechtěla se nemravným kompromisem ušpinit.

A vy sama se ušpinění nebojíte?

Já se ušpinit nenechám. Jsem už dost stará na to, abych věděla, že můj život má nějakou kontinuitu a hodnotu. To bych raději uletěla na Měsíc, než bych si nechala ušpinit jméno.

Ale spousta lidí si myslí, že politika je špinavá a že v ní se nelze neušpinit.

Nemyslím si, že politika je špinavá. Politiku potřebujeme. Politik má pracovat pro blaho občanů a společnosti. Někteří pro tyto ideály třeba nic nedělají, ale někteří se o to snaží, a proto nemůžu souhlasit s tím, že politika je špína.

Blíží se prezidentské volby. Koho budete podporovat?

Už čtyři měsíce tvrdím, a dokonce se sázím, že Miloš Zeman prezidentem nebude. Což je pro mě velká úleva. Já budu volit Jiřího Drahoše.

Jak víte, že Miloš Zeman nebude už prezidentem? Kandidovat chce, podporu má.

Protože jsem vědma. Mám takovou schopnost, že dokážu předvídat.

Měla jste vidění, že prohraje s Jiřím Drahošem.

Nevím, s kým prohraje, ale vím, že už prezidentem nebude. To stačí ne?