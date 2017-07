Déšť, zataženo a chladno. Na letní počasí týden zapomeňme

Déšť, zataženo a chladno. Tak bude vypadat počasí nejen o nadcházejícím víkendu, ale stejný charakter vydrží až do poloviny příštího týdne, řekla ve čtvrtek Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová. Rtuť teploměru by se měla od středy příštího týdne šplhat ke třicítce a letní počasí by pak mělo vydržet.