„Ve čtvrtek kolem půl sedmé večer se tu objevila oktávka, v které přijeli Bělobrádek s Gazdíkem. Oni jsou teď v symbióze, tak přijeli společně,“ prozradil Právu recepční ve Stanovém městečku Luboš Veselý.

„Pan Bělobrádek tu měl dvě malé děti, ale ty byly krásné. Obě blonďaté, on je tatínek také blonďák. Byli malinké, kolem čtyř pěti let, to jsem byl překvapený,“ popisoval recepční.

O dětech hovořil na recepci i Gazdík. „Povídal, že je skaut a právě přijel ze skautského tábora, kde má svoje děti. Proto je nepřivezl také s sebou. Na zádech měl krosnu, tak i vypadal jako skaut,“ popisovala recepční Veronika Veselá.

„Postavili si stan společně na rovině, kousek dál od in-line dráhy. Nikdo z baťůžkářů si jich tady zvlášť nevšímal. Tady si jsou všichni rovni,“ popisovala recepční.

Při příjezdu bylo ovšem u placení pobytu veselo. Jedna z recepčních, která nebyla zcela v obraze, se totiž ptala Gazdíka na manželku, aby ji mohla zaevidovat. „Na to pan Gazdík reagoval, že pan Bělobrádek není jeho manželka,“ usmíval se Veselý z recepce.

„Říkal ještě, že je tedy za Bělobrádka ochotný pobyt zaplatit, ale jiné služby mu prý během pobytu poskytovat nebude,“ dodal recepční.