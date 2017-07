V labilním teplém a vlhkém pátečním vzduchu se budou vytvářet další bouřky a ty budou velmi silné. „Bouřit bude na celém území Česka, tedy i v místech, kde třeba ráno nebo dopoledne už jedna byla. Právě na tuto druhou vlnu bouří se vydávalo varování,“ řekla Honsová. [celá zpráva]

Po celý den by se měly udržet vysoké teploty. Pro Čechy je to 24 až 28 stupňů, pro jižní Čechy a jižní Moravu až 31 stupňů.

Dusné a vlhké počasí nás čeká v sobotu. Ráno bude poměrně teplo mezi 17 až 13 stupni, odpolední teploty se udrží v rozmezí 24 až 28 stupňů. Na Moravě rtuť teploměru vystoupá až na 31 stupňů. „Bouřky by se měly objevit především na horách, tedy v oblastech s nerovnoměrným ohříváním vzduchu, kde se bude tvořit kupovitá oblačnost,“ uvedla Honsová.

V neděli nás čeká podobný ráz počasí. Bude polojasno až oblačno. Ráno bude opět mezi 17 až 13 stupni, odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí 25 až 29 stupňů. Na Moravě bude opět tepleji - až 32 stupňů. Znovu se budou lokálně tvořit bouřky a na některých místech bude pršet. „Bude to velmi rozdílné počasí. Na jednom místě se lidé budou koupat a o deset kilometrů dál bude řádit bouřka s deštěm,“ popsala Honsová.

Podobný charakter počasí bude přetrvávat i v pondělí. Rtuť teploměru se vyšplhá v Čechách na 29 stupňů, na Moravě až na 32 stupňů. Bouřky a přeháňky by se měly vyskytovat místy. V úterý by mělo být ještě teplo mezi 24 až 28 stupni, ale večer se k nám začne nasouvat od západu studená fronta.

Ve středu teploty klesnou na 20 až 24 stupňů a mělo by být převážně polojasno. Tento ráz počasí by měl vydržet až do konce pracovního týdne. „Na víkend nám zatím předpovědní modely ukazují oblačno s deštěm, ale to se bude ještě upřesňovat,“ dodala Honsová.