Šetření proběhlo na 1200 respondentech mezi 5. a 25. červnem, takže jen zčásti zaznamenalo výměnu volebního lídra ČSSD, kterým se místo Bohuslava Sobotky stal 14. června Lubomír Zaorálek. Jde navíc o poslední průzkum před prázdninami, další voličské nálady agentury zveřejní až v září.

Kdyby se nyní konaly volby, ANO by získalo 33,5 procenta hlasů, druhá by skončila ODS s 11 procenty, třetí komunisté s 10,5 procenta, ČSSD by byla čtvrtá s deseti procenty stejně jako v květnu. Po 7,5 procentech by měly, TOP 09 a SPD Tomio Okamury.

Pád ČSSD u konce?



Lidovci se STAN by také dostali jen 7,5 procenta, takže by se ale nedostali do Sněmovny. Agentura se v tomto šetření poprvé dotazovala na dvoukoalici.

Pohyby u všech stran byly proti minulému měsíci minimální a v rámci statistické chyby od jednoho do tří procentních bodů.

„Podíl příznivců ANO je od loňského října stabilní. U ČSSD je naproti tomu patrný dlouhodobější pokles počtu jejích podporovatelů, a to od dubna roku 2016. Z aktuálního měření se však zdá, že by se mohl tento trend zastavit. Stabilní podíl voličů v posledních měřeních vykazují kromě hnutí ANO také KSČM a ODS,“ uvedla agentura.

Podle odhadu Práva by ANO získalo 89 poslanců a většinovou vládu by mohlo sestavit s jakoukoli stranou. ODS by měla 29 mandátů, komunisté 27 postů, soc. dem. 25 křesel a TOP 09 s okamurovci po patnácti. Případná vláda ostatních stran proti Babišovi by se bez přímé či nepřímé podpory KSČM neobešla.