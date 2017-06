Sociální demokracie odhalila v pátek odpoledne logo, s nímž jde do voleb. Vymyslel jej Martin Charvát z volebního štábu. Růže je nově vepsaná do čtverce. Nahradí tak původní růži, která prý Zaorálkovi připomínal místo květiny hlávku zelí.

Charvát uvedl, že úprava loga odpovídá všem potřebám jeho použití. Tedy bude snadno aplikovatelná i v online prostředí.

Původní Logo ČSSD

FOTO: archiv

Zaorálek logo odhalil po jednání grémia. První jej ukázal krajským lídrům, kteří ho prý přivítali bouřlivým potleskem.

Zaorálek: Napráskejte Foldynu



Jediný, komu se logo příliš nezamlouvalo, byl lídr Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna, který ještě v únoru řekl, že by byl rád, aby bylo logo sociální demokracie červené. Podle Zaorálka ale nakonec změnil názor.

„Panu Foldynovi jsme to vysvětlili, i když je boxer, tak myslím, že to pochopil a slíbil mi, že už nebude mít žádné další komentáře. Kdyby ještě něco říkal, tak to na něj práskněte. Tvrdil, že už bude zticha,“ řekl Zaorálek.

Grémium definitivně uzavřelo kandidátky



Přípravy na kampaň přitom budou v sociální demokracii pokračovat. Příští týden proběhne focení lídrů na kandidátky. Kromě toho chce Zaorálek objet všechny kraje a promluvit si s tamějšími lídry o nutnosti sjednocení sociální demokracie.

„Chci si s každým popovídat o tom, že jsme v této chvíli opravdu jeden mančaft. Jsem přesvědčen o tom, že debaty, které jsme měli kolem kandidátek, dneska skončí. Dnes jsme to na grémiu definitivně uzavřeli,” řekl Zaorálek.