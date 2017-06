Na stanici Dobřichovice spadlo za posledních šest hodin více než 50 milimetrů srážek. V Radotíně napršelo za posledních šest hodin 60 milimetrů.

„Na jihozápadě Středočeského kraje a v sousedících okresech na východě Plzeňského kraje spadlo v noci a ráno za 6 hodin 20 až 40 milimetrů, v extrémech až 60 milimetrů,” připomněl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Během dne bude pásmo srážek postupovat přes západní polovinu Čech dále k severu do Ústeckého a později i Libereckého kraje. „Ve srážkami postižené oblasti se předpokládá, že může do čtvrtečního večera spadnout dalších 20 až 60 milimetrů,” varovali meteorologové.

Na frekventované železniční trati spojující hlavní město a Beroun byl ve čtvrtek ráno úplně zastaven provoz poté, co ji podemlela voda. Dálkové vlaky jezdily v úseku mezi Radotínem a Řevnicemi během výluky odklonem přes Rudnou u Prahy. Provoz byl podle informací Českých drah obnoven zatím po jedné koleji.

Deště zaměstnaly také hasiče v Plzeňském kraji. Nejpostiženějšími okresy jsou jižní Plzeňsko a Rokycansko. „Řešíme většinou vodu v rodinných domech nebo ucpanou kanalizaci či odtokový žlábek,“ sdělil Právu řídící důstojník hasičů Štefan Livinka.

V pražském Radotíně se rozlit potok

FOTO: Městská část Praha-Radotín

Meteorologové sice slibují na čtvrtek ubývání srážek na odpoledne, ovšem v pátek by mělo opět pršet. Počasí nad Českem ovlivňuje tlaková níže nad Baltským mořem. Kolem ní k nám bude proudit chladnější vzduch od západu.

Hasiči evidují kvůli počasí zvýšený počet výjezdů kvůli čerpání vody ze zatopených sklepů.

V pražském Radotíně se rozlit potok.

FOTO: Městská část Praha-Radotín

V pátek by mělo být oblačno až zataženo s deštěm. Teploty by se měly pohybovat v rozmezí 21 až 25 °C. Vítr by měl být čerstvý jihozápadní, místy by měly nárazy dosáhnout rychlosti kolem 15 m/s.

Intenzivní srážky sužují od noci také jih Německa. Na některých místech by podle varování meteorologů mohlo spadnout 80 až 100 litrů na metr čtvereční. Silné deště by proto mohly rozvodnit menší toky.