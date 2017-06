Jenže zejména u dětí na prvním stupni základní školy nesou za jejich výsledky ve škole odpovědnost právě rodiče, kteří často nemají čas ani chuť se potomkům dostatečně věnovat, nesledují jejich školní výsledky, ale pak jsou velmi rozezleni nad špatnými známkami.

Porubský proto radí otcům a matkám zaprvé zachovat chladnou hlavu, pokud dítě přinese špatné známky, ale také si uvědomit, že na výsledcích mají i oni svůj podíl.

Výhrůžky ani z legrace

„Přijde mi velmi nešťastné takové to vyhrožování typu: s trojkou se mi doma neukazuj! I když to rodič často nemyslí vážně, to dítě takové vyjádření bere hodně vážně,“ řekl Právu Porubský.

A místo trestů by měla nastoupit pozitivní motivace v podobě příslibu společně strávených chvil, výletů či dovolených. Nedoporučuje však ani výrazně přehnané odměny v podobě drahých dárků. Spíše by měly být spojeny se společnými zážitky celé rodiny, čímž se zlepšuje i komunikace v ní.

„Pokud výsledky ve škole nejsou takové, jaké by si představovali hlavně rodiče, tak to dítě vycítí. U dětí se hodně ukazuje, že než by byly nešťastné ze svých známek, tak hlavně řeší hrozný strach z toho, jak budou reagovat rodiče, jaké přijdou tresty, zákazy a případně křik,“ uvedl Porubský, který Linku bezpečí vede již sedm let.

Sedm stovek volajících

Za posledních deset let se podle něj na bezplatné a nonstop telefonní číslo 116 111 obrátilo kvůli vysvědčení již více než sedm stovek dětí. „Úplně nejvíc hovorů máme 28. a 29. června. Když se dítě ozve 30. června, bývá to spojeno už s tím, že vysvědčení obdrželo a nechce se třeba vrátit domů. Zvažuje právě útěk.

Co se týká věkové hranice, nejvíce obav z toho, co se bude doma dít, mají podle Porubského děti končící základní školu. „Nejčastěji volají děti ve věku 13 a 14 let, kde výsledky ze základní školy mohou mít už vliv na přijímačky na střední školu. A v tomto věku také začíná puberta, kdy jsou konflikty s rodiči nejčastější,“ sdělil Porubský.

Navíc u dětí této věkové kategorie podle něj hrozí mnohem víc než u malých školáků zkratkovité jednání, a volí velmi nevhodné způsoby, jak situaci vyřešit.

Porubský připustil, že mezi nimi jsou i ty nejzávažnější, tedy pokusy o sebepoškozování či dokonce o sebevraždu. Většinou o té nehorší variantě uvažují děti, u nichž je problém dlouhodobý, ať už v rodině, nebo kvůli déle trvající šikaně. Přesto i takto nešťastné případy spojené s vysvědčením existují. Kvůli špatným známkám se například před sedmi lety po převzetí vysvědčení oběsil 17letý mladík z vesnice na Sušicku.

Na tísňové lince hledají reálné řešení

Experti z Linky bezpečí se proto prý v okamžiku, kdy už děti číslo 116 111 vytočí, snaží ještě během hovoru zaprvé zachytit a pojmenovat problém, a zadruhé ihned najít jasné a pro dítě proveditelné reálné řešení.