Otec dívku odvezl do svého rodiště krátce poté, co soud rozhodl o střídavé péči. Když o několik měsíců poté rozhodoval odvolací soud, konstatoval, že změna poměrů není tak velká, aby do věci zatím zasahoval.

Velká láska začala mezi Češkou a o deset let starším Španělem na pouti do Santiaga před dvanácti lety. Pak události nabraly rychlý spád v podobě svatby a narození dcery. Jenže po několika letech přišel rozvod a začaly tahanice o dceru. Od asistovaných styků otce s dcerou přes obvinění ze stalkingu až po návrh sociálky a otce, aby byla dcera odtržena od matky a dána do ústavu.

Nakonec soud rozhodl o střídavé péči, a to i na základě poněkud nestandardního posudku. Znalkyně sice pečlivě vyšetřila matku, ale s otcem provedla jen pohovor, protože neměla testy ve španělštině, a otec česky nehovoří. „Osobnost otce nebylo možno vyšetřit standardizovanými psychologickými metodami,“ přiznala znalkyně, která se i přesto obšírně vyjádřila k jeho rodičovským schopnostem.

Matčiny obavy nebral nikdo vážně

Matka sice soud opakovaně varovala, že otec má v plánu dceru unést do Španělska, ale na její obavy nebral nikdo zřetel. Při soudním jednání v květnu 2016, tedy několik týdnů před tím, než dceru odvezl, otec u soudu sliboval, že „střídavá péče ho bude motivovat, bude dodržovat všechny lhůty a nemá v úmyslu s dcerou trvale opustit Českou republiku“.

Na slib ale rychle zapomněl a o prázdninách pak už dceru zpět za matkou nepřivezl, naopak poslal na soud žádost, aby mu byla dívka svěřena do výlučné péče.

Stejnou žádost podala i matka, ale soud se při jednání v polovině ledna 2017 rozhodl se situací vypořádat šalamounsky.

Soud: Ano, drží ji ve Španělsku. Ale poměry se nezměnily

„Od nabytí právní moci uvedeného rozsudku do doby, kdy si otec ponechal dítě ve své péči ve Španělsku, uplynuly dva měsíce. Za tak krátkou dobu nemohlo dojít k zákonem požadované změně poměrů, která by odůvodňovala nové soudní rozhodnutí o péči o nezletilou,“ rozhodla soudkyně.

„Je nicméně evidentní, že otec nezletilé svévolně porušil rozhodnutí soudů o střídavé péči stejně jako slib daný před krajským soudem, že s dcerou natrvalo neodcestuje. Otec se podaným návrhem na změnu péče domáhá legalizace svého protiprávního jednání,“ uznala pouze soudkyně.

Cesta do Španělska byla marná

„V tu dobu byla dcera už pět měsíců ve Španělsku a soud mi řekne, že nevidí žádnou změnu poměrů za dobu do únosu. Soudkyně mi pouze řekla, že o případném vrácení do Česka budou rozhodovat španělské soudy. OSPOD jako opatrovník nedělá nic. Ale když si na mě stěžoval otec, to byla sociálka velmi aktivní. Takže si všichni umyli ruce,“ postěžovala si Právu matka.

Ta za dcerou vyrazila do Španělska i s českou konzulkou, ale její snaha byla marná. „Otec mi s dcerou nedovolil se setkat o samotě, nešlo s ní komunikovat, mohla jsem ji pouze na chvíli vidět po naléhání konzulky,“ popsala matka. „Celou dobu štve dceru proti mně, snaží se jí vnutit názor, že o ni nemám zájem, nestojím o ni. S požehnáním soudů ji vede k tomu, aby mě zavrhla. A nikdo s tím nedokáže nic udělat,“ dodala.

Jako špatný vtip pak v kontextu celé situace působí usnesení Ústavního soudu, které matka dostala tři týdny poté, co otec dceru nevrátil. Soudci totiž odmítli stížnost matky proti střídavé péči s tím, že obecné soudy věnovaly nejlepšímu zájmu dítěte potřebnou pozornost a celou věcí se řádně zabývaly.

Na tyto případy úřady nejsou připraveny

„Nevím, jestli mně ještě někdo dokáže pomoct, ale odpovědní lidé by si měli uvědomit, že naše justice ani sociálka nejsou na takové případy připravené. A dětí narozených ze svazků, jako byl ten můj, přibývá. Znalci nemají testy v cizích jazycích, na asistovaných setkáváních mi mohl bývalý manžel beztrestně nadávat a vyhrožovat, protože dohlížející pracovníci mu nerozuměli. S tím by se přece mělo něco dělat,“ upozornila matka.

Jestli se česká justice k případu postaví čelem, bude jasnější už brzy, po víkendu totiž bude soud rozhodovat o nových návrzích na změnu péče.