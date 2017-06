Do lomu v Bílině proniklo 133 aktivistů, hrozí jim pokuta 15 tisíc

Pokuty až do 15 tisíc korun hrozí aktivistům, kteří v sobotu vnikli do lomu Bílina u Braňan na Mostecku. Policie v areálu zajistila 133 lidí, většinu z nich už propustila, řekl v neděli policejní mluvčí Daniel Vítek. Další potíže už policie neřešila. Aktivisté vnikli do lomu odpoledne, později zůstali sedět pod jedním z rypadel. Policisté převezli na služebny 133 lidí, mezi nimi i 29 cizinců.