Období od 26. června do 23. července 2017 bude jako celek teplotně průměrné,“ uvedli meteorologové.

Klasicky letní počasí však pokazí déšť. „Z hlediska množství atmosférických srážek předpokládáme, že první dva týdny předpovědi (26.6.-9.7.) budou nadprůměrné,“ stojí ve výhledu.

V druhé polovině července by se však mělo počasí umoudřit. „Třetí týden předpovědi předpokládáme srážkově průměrný, čtvrtý týden spíše podprůměrný,“ konstatovali meteorologové.

Je však nutné podotknout, že na celkovém úhrnu budou mít největší podíl srážky konvektivního charakteru, tedy přeháňky a bouřky. „Lze očekávat dosti velké rozdíly ve srážkové bilanci mezi jednotlivými regiony,“ zdůraznili meteorologové.

Průměrné teploty okolo dvacítky

Co se teplot týče, nejteplejší počasí by mělo v Česku podle výhledu panovat v prvním týdnu, tedy od 26. června do 2. července. „V dalších třech týdnech předpokládáme teploty většinou blízké dlouhodobým průměrům,“ doplnili meteorologové.

Průměrné denní teploty by se tak měly pohybovat okolo dvacítky, v nejvyšších hodnotách se však rtuť v teploměrech může vyšplhat klidně až o deset stupňů výše.

Například zkraje nadcházejícího týdne se denní maxima budou pohybovat od 26 do 30 °C. Nejnižší noční teploty pak budou 16 až 12 °C. V druhé polovině týdne však bude ještě tepleji. Především ve čtvrtek by měly dámy vytáhnout krátké sukně a pánové krátké kalhoty, nejvyšší denní teploty se totiž vyšplhají až k 35 °C. Příliš chladněji nebude v tento den ani v noci, nejnižší teploty by měly být 19 až 15 °C.

Průměrná teplota na území České republiky od 26. června do 23. července v letech 1981 až 2010 byla 18 °C, průměrný úhrn srážek dosáhl 81 milimetrů. Průměrné hodnoty platí pro celou ČR do nadmořské výšky 600 metrů.