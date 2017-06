Se sociálními demokraty jste takříkajíc na nože. Šlo by tedy ANO s ČSSD po volbách znovu do vlády, nebo byste dával přednost třeba ODS nebo lidovcům se Starosty a nezávislými? Průzkumy vašemu hnutí přisuzují velký náskok, mohlo by si partnery vybírat.

Těm průzkumům úplně nevěřím, myslím, že ta čísla jsou nadsazená. Znovu vám zopakuji, že politika je o lidech. Například v Bohumíně mají fantastický sportovní areál, o kterém píšu ve své vizi ČR do roku 2035 s názvem O čem sním, když náhodou spím a to město vede šikovný starosta za ČSSD. V Příbrami zase máme koalici i s TOP 09.

Ty strany nejsou klíčové, klíčové je, aby vláda byl jeden tým, který táhne za jeden provaz, který sedí za stolem a mluví se o věcech, které potřebujeme změnit. A v tomto je koaliční vláda problém, protože každá strana prosazuje jen svoji politiku. Pokud tam ale budou lidi, kteří mají zájem něco udělat pro zemi, tak to bude fungovat skvěle.

Musíte ale počítat s tím, že budete odsouzen ke koalici, která vám nemusí z lidského hlediska úplně vyhovovat.

Budeme usilovat o to, abychom měli takový výsledek, aby nás ostatní nemohli obejít jako v Královéhradeckém kraji, a doufat, že se za ostatní strany tam dostanou lidi, se kterými si budeme rozumět a řešit věci, které ten stát řešit potřebuje – od dopravní infrastruktury přes nedostatek průmyslovek po nízké platy.

S předsedou ODS Fialou to nepůjde, ten odmítá vládu jak s vámi, tak s hnutím ANO.

Opravdu nerozumím tomu, co říká pan Fiala. Ve Středočeském kraji je ANO v koalici s ODS, jíž se účastní místopředseda ODS Kupka a stínový ministr financí Skopeček a ta normálně funguje bez problémů.

Nevím, proč je pan Fiala tak posedlý Babišem, proč má takovou averzi vůči mně a stále mě napadá, ale třeba ho jímá nostalgie na opoziční smlouvu a nejraději by šel do vlády s klientelistickou a rozhazovačnou ČSSD.

Podle mě je základ hledat ve Sněmovně dohodu i s opozicí. Myslím, že je špatně, že vláda každý opoziční návrh zarazí jen proto, že není její, i když je dobrý. V politice by mělo jít o věc. Proč by se napříč spektrem nemohl přijmout zákon, abychom mohli efektivně stavět? Vždyť to by měl být zájem všech.

Pokud máme znovu být u vlády, tak si představuji, že kabinet bude fungovat jinak. Že premiér bude vládu skutečně řídit, bude premiérem všech, ne jen ministrů ČSSD, jako je tomu nyní.

Stále jste mi ale neodpověděl, jestli dáváte přednost další koalici nalevo, nebo napravo?

A na to říkám, že si strany na levici a pravici jen hrají, a když sedí ve vládě, tak mají stejný program, který se točí kolem mocenských zájmů a kšeftů, který nyní ještě obohatil program Antibabiš.

ANO není hnutí pro nějakou vybranou vrstvu jako ČSSD. Nechceme oslovit jen některé sociální vrstvy, chceme oslovit všechny občany od podnikatelů, kterým chci snížit daně, po seniory, kterým by se měly zvýšit důchody.

Lidé by ale měli právo vědět, s kým byste mohl utvořit další vládu, kdyby ANO vyhrálo volby. Zatím jste se jen vyhranil proti vládě s TOP 09 a komunisty.

To není na mně, o tom rozhodnou voliči. Zatím skoro všechny strany tvrdí, že by s námi do vlády nešly. Proto preferuji většinový systém, kde je jasné, kdo vládne a kdo má odpovědnost a po čtyřech letech se zodpovídá voličům. Pak by věci měly spád.

Ten ale nemáme, tak bychom lidi chtěli poprosit, aby nám dali šanci předvést, že se kabinet dá řídit a že může fungovat jinak, než fungovaly vlády od revoluce, tedy ve prospěch občanů.

Chceme mít takový výsledek, aby se na nás nemohli ostatní domluvit a křičet, že musejí vytvořit protibabišovskou koalici, protože jsme prý ohrožení demokracie, což je pitomost.

Vážně?

Samozřejmě, že je to pitomost. My jen chceme zlepšit chod státu – změnit jednací řád Sněmovny, aby byl legislativní proces efektivnější a rychlejší, aby nebylo tolik zákonů a bylo méně byrokracie a papírování, aby stát šetřil a měl menší počet ministerstev, aby se centrálně nakupovalo, vyčlenit sport mimo resort školství. Chceme zmapovat investiční potenciál naší země a víc investovat, vytvořit fondy pro obce, vybírat víc daní, ale lidem je snižovat, a plno dalších věcí.

Když nechcete říct, s kým byste do vlády šel, tak alespoň prozraďte, jestli byste si nechal podporovat menšinovou vládu třeba od komunistů.

Komunisté nás podporovat nebudou, protože mají úplně jiný program a ideologii. Ve Sněmovně pravidelně hlasují proti nám. Takže to rozhodnutí nechte na voličích. Znovu opakuji, že bych si přál, pokud to lidé budou chtít, sedět ve vládě, která aspoň tři a půl roku bude pracovat jako jeden tým, který bude chtít věci změnit.

Kdyby vás ostatní z vlády vyšachovali, zůstal byste čtyři roky jako opoziční poslanec?

Je pravda, že Sněmovna není místo, kde bych chtěl trávit čtyři roky. Ale stále víc chci bojovat proti těm korupčním systémům a vlivovým skupinám, které si zprivatizovaly stát a odstranily mě z vlády, protože jsem ohrožoval jejich kšefty. Takže bych v politice asi zůstal.

Počítáte také s možností, že v případě, že byste volby vyhrál, by sice ANO mohlo být ve vládě, třeba i jako nejsilnější strana, ale vy byste nebyl premiér, ale třeba jen ministr?

Nikdy neříkej nikdy, ale to si úplně představit neumím i kvůli svému věku (Babišovi je 62 let). I v této vládě jsem byl nejstarší a neskromně si myslím, že z reálného života i nejzkušenější.

Zaorálek je tlučhuba s emotivními projevy, kterého nelze brát vážně

Pojďme ke kampani – ČSSD nyní vládne triumvirát. Není vám líto, že nebudete mít za hlavního soupeře premiéra Bohuslava Sobotku?

Rozhodně je mi to líto, protože jsme se nikdy neutkali v televizi v souboji jeden na jednoho. V roce 2013 to bylo také jen v hromadných debatách.

Teď jsem se na to těšil, protože jsem chtěl pana premiéra konfrontovat před lidmi s tím, proč mě na základě stokrát opakovaných lží o dluhopisech vyhodil z vlády, když jsem jako ministr financí měl výsledky, přebytkový rozpočet, snížil jsem dluh ČR, na rozdíl od něj, který jako šéf státní kasy nasekal 400 miliard dluhů v době ekonomického růstu.

Ptám se hlavně proto, že volební lídr soc. dem. je Lubomír Zaorálek, který už vyhlásil válku koblihám, je mnohem razantnější než Sobotka.

To je stále dokola. ČSSD je přesvědčena o tom, že jsme jí vzali voliče, a pokračují ve svých útocích proti ANO. Od krajských voleb vede permanentní kampaň všemi prostředky. Přitom až do krize měla vláda podporu veřejnosti, premiér to ale vše zničil tím, že zneužil svoji funkci na politický boj proti mně.

Přitom jsem prosadil věci jako daňovou kobru, kontrolní hlášení, prokazování původu majetku nebo evidenci tržeb. EET bylo dokonce tento týden vyhlášeno podnikateli a odbornou veřejností jako druhý nejlepší zákon roku 2016. (V anketě pořádané advokátní kanceláří Ambruz & Dark Deloitte Legal - pozn. red.) Je to jediný digitální projekt této vlády, který jsme zvládli skvěle, který funguje a narovnává podnikatelské prostředí, což lidé moc dobře vědí.

I vy ale musíte uznat, že to v kampani budete mít složitější, protože Zaorálek bude mnohem nepříjemnější než Sobotka.

Jediný rozdíl mezi panem Zaorálkem a panem Sobotkou je, že Zaorálek je výřečnější a žije v politice z daní občanů ještě déle než Sobotka. Pan Zaorálek je tlučhuba, který sice má emotivní projevy, ale ve výsledku je spíš komediant, kterého nikdo nemůže brát vážně.

Co ta změna? Pamatuji si, že ještě před rokem byl jedním z ministrů ČSSD, se kterým jste si rozuměl.

Náš vztah se změnil v momentě, když jsem řekl, že jsme byli společně na snídani a normálně spolu mluvili. Jelikož ale v ČSSD se za jeden z nejzávažnějších zločinů považuje to, že se bavíte s Babišem, tak to chtěl napravit.

Ve Sněmovně začal proti mně brutálně vystupovat, začal si vymýšlet, že jsem mu vyhrožoval svými médii, a když premiér rozpoutal vládní krizi, tak Zaorálek lhal o mé náměstkyni Schillerové, že bránila prověřování dluhopisů, a říkal i další nesmysly.

Zaorálka každopádně nebudete moci ostřelovat kvůli miliardáři Bakalovi, protože tvrdí, že chce napravit nespravedlnost týkající se bytů OKD.

To je vtip roku, to se opravdu musím smát. ČSSD zničila Moravskoslezský region privatizací OKD a ještě nedávno chtěla kámošovi Bakalovi a jeho firmě Asental přihrát další kšeft s průmyslovou zónou Barbora, pro což ve vládě hlasoval i Zaorálek, i když moc dobře věděl, že by na tom vydělal Bakala.

Proč s byty OKD čeká a říká, že něco udělá, až bude premiér? Ať něco začne dělat rovnou, rád ho v tom podpořím. Ale zajímalo by mě, jak to chce udělat, když premiérův kmotr Pokorný se na té skandální privatizaci podílel a jejich kámoš Bakala z firem vytáhl 120 miliard.

A vy jste pro to něco udělal?

Ministerstvo financí upozorňovalo na to, že vznikly státu miliardové škody, nyní se čeká na soud se znalci, kam je premiér a další členové soc. dem. předvoláni jako svědci.

Když Zaorálek teď mluví o nápravě křivd, tak je to výsměch těm nájemníkům. Co dělal těch 27 let v politice? Teď se probudil a slibuje lidem zase něco nesplnitelného? Vždyť je to totéž, jako když před volbami soc. dem. slibovala zdanit církevní restituce, aniž by ve skutečnosti měla dobrou vůli s tím něco udělat.

Navrhneme slevu na pojistném 6000 korun ročně pro každého zaměstnance

A stejné je to s migrací. Už v srpnu 2015 jsem jasně říkal, že máme zavřít vnější schengenskou hranici, že musíme bojovat proti pašerákům, a odmítal jsem od začátku kvóty a to i za cenu sankcí. Také jsem jako jediný na vládě byl pro to, abychom kvůli tomu žalovali EU jako Slováci, ale ministři ČSSD mě přehlasovali, takže je to zase od soc. dem. jen pokrytectví.

Politické strany se před volbami předhánějí se sliby, jak sníží daně. ODS chce rovnou daň 15 procent z hrubé mzdy, soc. dem. naopak chce progresi, jen se rozmýšlí, kolik ty hranice a sazby budou, TOP 09 navrhuje postupně snížit sociální pojištění o osm procent, STAN a lidovci chtějí ponechat daně tak, jak jsou. Jak na to zareaguje vaše hnutí?

Chceme zavést zaměstnanecký výdajový paušál prostřednictvím slevy na pojistném. To znamená, že uzákoníme slevu na pojistném ve výši 500 korun měsíčně. To za rok znamená 6000 korun pro každého zaměstnance, které získají bez dalšího zdanění. Čistého každý měsíc na pásce budou mít o pětistovku navíc.

Myslím si, že si kromě podnikatelů i zaměstnanci rozhodně zaslouží vlastní výdajový paušál. Tím chceme alespoň částečně kompenzovat výdaje zaměstnanců na dojíždění nebo i zvyšování kvalifikace. Naším cílem je snížení nákladů práce a zvýšení mobility zaměstnanců.

Kromě zaměstnanců tu jsou i živnostníci, co nabídnete jim? A co další daňové plány?

Další konkrétní návrhy představím až příští týden, na to si budete muset počkat. Určitě ale chceme prosazovat stabilní a předvídatelné daňové prostředí, podpořit kompetence celní správy, udělat celkovou revizi systému daňových výjimek, zrušit superhrubou mzdu a daně snižovat lidem s příjmy do 113 tisíc. Nad tuto hranici ponecháme progresívní zdanění v podobě solidární přirážky.

Po zkušenostech počítáme i s revizí EET, které chceme vylepšit například paušálem pro fyzické osoby do určitého ročního obratu.