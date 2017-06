„Jsem trošku nervózní,“ prohlásil Babiš na úvod prezentace, které kromě novinářů přihlíželi i politici hnutí ANO, například předseda poslanců Jaroslav Faltýnek, ministr dopravy Dan Ťok, šéf resortu spravedlnosti Robert Pelikán či pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Babiš krátce shrnul obsah 282stránkové knížky, kterou plánuje rozdávat lidem během kampaně do sněmovních voleb. Při psaní se prý inspiroval Janem Antonínem Baťou, který v roce 1937 sepsal knihu Budujme stát pro 40 miliónů lidí.

Součástí vize je například digitalizace státní správy. „Budeme hodnotit a hvězdičkovat úředníky,“ uvedl pro příklad. Inspirovat by se chtěl Estonskem, kde je možné založit firmu během 18 minut nebo podat daňové přiznání na internetu do tří minut.

Z Prahy do Brna za 40 minut



Dalším z Babišových snů je vybudovat rychlodráhu pro vlaky, aby cesta mezi Prahou a Brnem trvala 40 minut. Šéf ANO kritizoval současné politiky, že pro to nic neudělali. Nutno však podotknout, že hnutí ANO má už skoro čtyři roky post ministra dopravy.

Babiš by si také do budoucna představoval efektivnější fungování státu a více přímé demokracie. „Náklady na politiku musí být, můžeme mít méně ministerstev, poslanců, senátorů,“ řekl. Ministerstev by podle něj mohlo být 11 a poslanců 101 a měli by být voleni přímo. „Nejdůležitější politik bude starosta, který bude volen přímo - žádní radní, žádné koalice a úředníci,“ prohlásil Babiš.