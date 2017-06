Na osmi místech ve středních a západních Čechách a na jižní Moravě se v úterý teploty vyšplhaly až na 34 stupňů a výše.

Hned za Dobřichovicemi byla s 34,8 stupně plzeňská městská část Bolevec a na třetí místo se dostaly Kuchařovice na Znojemsku, kde bylo naměřeno 34,4 stupně. V místech ležících pod 600 metry nadmořské výšky se teploty nejčastěji pohybovaly mezi 29 a 33 stupni.

Lidé se osvěžují u fontány v Hradci Králové

FOTO: David Taneček, ČTK

Navzdory vysokým teplotám však nepadlo mnoho teplotních rekordů. Ze 144 meteorologických stanic měřících 30 let a déle byly rekordy pro 20. červen překonány podle ČHMÚ pouze na 15 stanicích. Zejména teploty z roku 2013 byly podle meteorologů vyšší než ty letošní.

Kropící vůz v Praze v letních měsících zvlhčuje městský vzduch

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Vysoké teploty lze očekávat i v dalších dnech. Podle týdenní předpovědi budou denní maxima atakovat tropickou třicítku po všechny dny až do konce týdne. Překonat úterní maximum by mohl podle meteorologů čtvrtek, kdy by se mohla maximální teplota opět dostat až k 35 stupňům.

V souvislosti s vysokými teplotami meteorologové upozorňují na nebezpečí požárů, zejména v Ústeckém kraji a na jihu Moravy a v Ústeckém kraji varují také před přízemním ozónem.