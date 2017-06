Náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta připomněl, že česká vláda se zavázala k navýšení výdajů na 1,4 procenta HDP do roku 2020, a měla by pokračovat v dalším navyšování do roku 2025 až do dvou procent HDP. „Pokud tyto závazky naplníme, zůstane Česká republika plnohodnotným a uznávaným spojencem,“ řekl Kuchta. Se zvýšením výdajů na obranu ale návrh státního rozpočtu letos nepočítá.

Podle náčelníka generálního štábu Armády ČR Josefa Bečváře armáda s navýšením počítá. „Je potřeba učinit nezbytná opatření k zajištění obrany státu, odpovídající rozvíjení zbrojního průmyslu,“ řekl Bečvář. „Jakýkoliv ozbrojený konflikt může vypuknout za daleko kratší dobu, než se původně předpokládalo,“ varoval generál. Armáda bude podle něj potřebovat desítky miliard na modernizaci vojenské techniky.

Upevnit výdaje zákonem

Předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, zakladatel strany Realisté, dokonce uvedl, že by ČR měla fixovat výdaje na obranu zákonem. Je to podle něj jediné řešení, jak by vlády nemohly výdaje na obranu krátit.

Podle generála Bečváře není důležité, jakou formou se navyšování dosáhne, důležité je, aby vláda splnila, k čemu se zavázala. „To je věc politiků. Je mi jedno, jak se toho dosáhne, jestli zákonem, nebo třeba nějakou koaliční smlouvou. Já jen doufám, že slib bude dodržen, a to je 1,4 procenta HDP do roku 2020,“ okomentoval Hynkův návrh pro Právo Bečvář.

Opoziční ODS navrhla už před časem zákon, aby výdaje na armádu rostly ročně o 0,2 procenta HDP, a po dosažení dvou procent, aby vláda zajistila, že výdaje pod tuto hranici neklesnou.