„Sliby snižování daní či zvyšování platů, jak nabízejí tradiční pravicové či levicové strany, ztrácí svoji přitažlivost. Stovka k penzi či zvýšení minimální mzdy ve společnosti, kde lidi spíše zajímá, zda se budou cítit bezpečně a zda jejich děti budou chodit do škol bez šikany, ztrácí efekt,“ řekl finanční expert František Macháček.

„Ve finále rozhodne nakonec, zda v termínu před volbami vyhmátne strana konkrétní aktuální problém, zda někdo nabídne místo dvou stovek k platu spíše zformulovaný dlouhodobý zájem země, perspektivu politiky bez směšných hádek a vnitrostranických sporů, které předvádí část současné politické reprezentace,“ doplnila socioložka Martina Hronová.

Podle expertů na politický marketing se nemusí té které straně s ohledem na již zahájenou ostrou polemiku mezi politickými stranami a začínající kampaň před volbou prezidenta vyplatit ani příliš nepřátelská a konfrontační kampaň proti politickým protivníkům.

„Unavují mne vzájemné prázdné invektivy a obviňování politiků, které ale nikam nevedou, protože je slyším už dvacet let. Spíše postrádám debatu, kam by měla v dnešním světě směřovat Česká republika, jaký je společný zájem republiky v éře masivní migrace, globalizace a robotizace,“ uvedl pro Právo padesátiletý výtvarník Zdeněk.

Nepůjde o koruny

Podle výsledků ekonomiky ČR se hlavním předvolebním tématem v říjnových parlamentních volbách rozhodně nestane špatná ekonomická situace domácností. Podle průzkumu CVVM je totiž se svojí ekonomickou situací spokojeno 53 procent českých domácností, výrazně nespokojeno je pouze 12 procent. Češi jsou podle opakovaných průzkumů spokojeni i se svým životem. Výrazně nespokojena je pouze desetina Čechů, kteří současně patří mezi ty, co jsou nejvíce ohroženi příjmovou chudobou. Přidáno dostali státní zaměstnanci, příští rok mají dostat senioři přidánu pětistovku.

Volebním hitem nebudou patrně ani daně. Daňový balíček, který vstoupí v platnost 1. července, navyšuje již pro rok 2017 daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Konkrétně je to o 200 Kč měsíčně více na druhé dítě (tj. o 2400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně více (tj. o 3600 Kč ročně) než v roce 2016.

Čeho se Češi obávají

Pro podnikatele, kteří mají zaměstnance nebo mají vedle příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání, se významným způsobem rozšiřuje možnost využití institutu tzv. paušální daně. Téměř dvoutřetinová většina občanů považuje zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření. Tento názor se i přes kritiku v médiích a ze strany opozice v čase nemění.

Mezi stoupenci vládních koaličních stran ANO a ČSSD je podpora jednoznačná, u příznivců KDU-ČSL mírně nadpoloviční. Mezi sympatizanty ODS, TOP 09 a STAN jsou zhruba dvě pětiny těch, kteří EET označují za pozitivní opatření, vyplývá z průzkumů agentury STEM.

Na 58 procent českých občanů má podle průzkumů z něčeho konkrétního obavy.

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) považuje za nejpalčivější problém 93 procent dotázaných korupci, dále přistěhovalectví (91 procent) a hospodářskou kriminalitu (89 procent), které jsou následovány sociálními jistotami, bezpečnostní situací České republiky a bezpečností občanů. Důležité problémy představují i školství a zdravotnictví.

Předloni v Česku existovalo 157 soukromých základních škol, v minulém roce jejich počet vystoupal na 198. V poslední době je také často zakládají rodiče, kteří nejsou spokojeni s veřejnými školami a hledají malou školu s alternativním přístupem.

„Nechci, aby se mé dítě ve škole bálo svých nepřizpůsobivých spolužáků,“ poznamenala dvaatřicetiletá výtvarnice Míša.

„Děti by se měli na učitele těšit, ne se jich bát, být jimi zesměšňovány, že třeba neumí kotrmelec,“ dodala čtyřicetiletá Martina.

Pro 26 procent oslovených je zdravotnictví jako téma pro rozhodování koho volit velmi důležité, 48 procent ho označilo za důležité „do jisté míry“, potvrdil průzkum společnosti SC&C pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu. Asi 69 procent by dokonce podpořilo finanční spoluúčast u běžných a méně závažných chorob, pokud by se tím zvýšila dostupnost nákladné péče. Většina ale jen v případě, že by navýšení nebylo velké.

Podle společnosti STEM napětí mezi Čechy a cizinci označuje jako velmi nebo poměrně silné dvoutřetinová většina občanů (66 procent). Tento podíl je stejný jako v loňském roce. Třípětinová většina občanů registruje napětí mezi vedením podniků a zaměstnanci (59 procent). Poněkud nižší podíl lidí (57 procent) vidí silné napětí mezi bohatými a chudými.