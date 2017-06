Podle stanov strany musela jako jeho původní organizace posvětit jeho návrat právě pražská ČSSD. Ruku však pro jeho znovupřijetí nezvedl žádný z členů výboru.

"Souhlas s přijetím Jiřího Paroubka nebyl podpořen žádným členem výkonného výboru. Hlasy jsou rozděleny mezi nesouhlas s usnesením a zdržením se. Efekt je v obou případech stejný," řekl Henzl. Proti přijetí zvedlo ruku 12 členů výboru, pět se zdrželo a pro nebyl nikdo.

„Překvapilo mě, že se vyjadřují k něčemu, co ještě nenastalo. Budu přijímán v Cerhenicích v místní organizaci možná za týden, možná v říjnu, možná v září, a proto to považuji za absurdní rozhodnutí,” sdělil Novinkám Paroubek.

„Prvotní, co se musí stát, aby se oni mohli vůbec vyjádřit, a co ještě vůbec nenastalo, je přijetí do strany. To může provést jenom místní organizace,” dodal s tím, že až se to stane, tak se „můžou chlapci sejít a k tomu se vyjádřit”. Překvapilo ho, že ho tedy zamítli již preventivně. Hlasovat o jeho znovupřijetí do strany měli členové cerhenické organizace 26. června.

Paroubek chtěl být morální pomoc



Paroubek se hodlal vrátit do sociální demokracie, protože se podle něj ocitla ve složité situaci. „Chci vstoupit do sociální demokracie a chci jim morálně pomoct, protože strana je v mimořádně obtížné situaci,” řekl Novinkám s tím, že nic dalšího nechce komentovat. [celá zpráva]

Jiří Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi.

Do nejvyšších pater politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se po odstoupení Stanislava Grosse stal do srpna 2006 předsedou vlády a od května 2006 do června 2010 zastával post předsedy ČSSD. Na něj rezignoval po parlamentních volbách 2010, kdy strana pokračovala v opozici.

V říjnu 2011 oznámil odchod z ČSSD. Poté byl předsedou strany Národní socialisté - levice 21.století (LEV 21). Dnes už nepatří mezi hlavní politické hráče.