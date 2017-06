Sobotka chce ještě stihnout navýšit minimální mzdu na 12 200

Premiér Bohuslav Sobotka by chtěl, aby se do konce funkčního období jeho vlády podařilo navýšit minimální mzdu o 1200 korun na 12 200 korun. Činila by pak 40,5 procenta průměrné mzdy. Sobotka to řekl v neděli v České televizi.