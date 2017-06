V programu Dobrá země pro život slibují sociální demokraté zvýšení minimální mzdy do roku 2022 alespoň na 16 tisíc korun a zákonem prý pojistí, aby odpovídala minimálně 40 procentům průměrné mzdy.

Zvýšit by chtěli i průměrnou mzdu. Ta je v současnosti zhruba na úrovni kolem 28 tisíc korun. Prostřednictvím podpory národního hospodářství a snížením některých daní, jí chtějí do roku 2022 dostat na minimálně 40 tisíc korun.

Programová konference ČSSD v Praze

FOTO: Michal Doležal, ČTK

„Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzický osob a tím snížíme daně a zvýšíme příjem 98 procentům zaměstnanců. Pouze dvě procenta lidí s nejvyššími příjmy se nově budou na daních podílet víc,” tvrdí se v programu.

Sociální demokracie se tak zjevně rozhodla upustit od svého únorového plánu, podle něhož by lidé, kteří berou více než 50 tisíc, platili daně 32 procent místo stávajících patnácti.

Kromě toho ČSSD slibuje i zkvalitnění školství. Navyšováním rozpočtu do tohoto resortu po dobu čtyř let chtějí dosáhnout, aby učitelé do čtyř let pobírali 130 procent průměrné mzdy.

Jízdné zdarma pro děti i seniory



Další vějičkou na voliče by mělo být zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun.

Bohuslav Sobotka na programové konferenci ČSSD v Praze

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Aby nebylo lákadel málo, tak v programu také sociální demokracie slibuje zavedení jízdného zdarma pro děti, žáky základní a středních škol a pro seniory starší 65 let.

Zlepšit by se podle jejich programu měly i pracovní podmínky. Slibují například právo na nedostupnost mimo pracovní dobu, daňové zvýhodnění na částečnou úhradu nákladů na cesty do práce. Všichni zaměstnanci by také měli nárok na pět týdnů dovolené a docílit by chtěli i toho, že se nemocenská bude vyplácet od prvního dne marodění.